Bundan yaklaşık bir ay önce Çin pazarında resmiyet kazanan Huawei Mate 40 telefonu nihayet ön sipariş satışlarına başladı. Huawei’in beklenen amiral gemisi cihazı, Çin’de çeşitli online perakende satış mağazaları üzerinden tüketicilere sunulurken; cihazın stokları sadece 1 dakikadan az süre içerisinde tamamıyla tükendi.

21 Aralık tarihinde tüketicilere ulaştırılacak Huawei Mate 40, asıl çıkış tarihi gelmeden ön siparişlerde komple eritildi. Müşteriler tarafından yoğun bir ilgi ile karşılanan cihaz, üstün donanım özellikleri ve modern görüntüsü ile lansmandan beridir sabırsızlıkla bekleniyordu. Ancak bu satışlar büyük olasılıkla şirketin bile tahmin edemeyeceği kadar rağbet gördü.

Özellikle de Huawei’in ABD tarafından yasaklanması ve hiçbir Google Mobil Servisleri uygulamalarına erişememesi, cihazın güçlü donanımına rağmen kullanıcıları geri çekebilir diye tahmin ediliyordu. Fakat bu böyle olmadı; tüketiciler Google‘ın olmamasına karşın yine de aylarca beklediği Mate 40’tan vazgeçmedi.

Huawei Mate 40 Özellikleri

Ekran: 6,5 inç 90 Hz OLED

İşlemci: Kirin 9000

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 16 MP + ToF

Ön Kamera: 13 MP

Batarya Kapasitesi: 4200 mAh

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı EMUI 11

Kirin 9000 yonga seti ile kullanıcılarına güçlü bir performans vadeden Huawei Mate 40 fiyatı itibariyle iki varyanta ayrılmış durumda. Cihazın fiyatları yaklaşık 750 – 850 dolar arasında değişkenlik içerirken, yüksek fiyat etiketlerine rağmen satışlarda böylesi bir başarı elde etmesi de ayrıca bir başarı konusu olarak değerlendirildi. Telefon şu an için yalnızca Çin’de piyasaya çıkarken, küresel kullanılabilirlik için biraz daha zaman olduğu tahmin ediliyor.