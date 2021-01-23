Google Mobil Servisleri tarafından yasaklanan Huawei şimdi elinde kalan son Google uygulamalarından birini de kayıp ediyor. Google Duo uygulaması Honor ve Huawei’nin akıllı telefonları ile yollarını ayıracak. İşte detaylar…

Teknoloji devi Google, şimdiye kadar GMS (Google Mobile Services) lisansı alamayan bir başka hizmetini daha bünyesine katmaya hazırlanıyor. Yakın bir zaman içerisinde gerçekleşecek bu durumun akabinde, o uygulamanın Huawei ve Honor marka telefonlar tarafından kullanılması mümkün olmayacak.

Google Duo, Huawei Cihazlarında Desteklenmeyecek

Bilindiği üzere geçtiğimiz yıllarda Huawei şirketi Google Mobil Servisleri tarafından yasaklanmıştı. Böylelikle GMS lisanslı uygulamalar, Huawei’ye ait cihazlardan men edildi. YouTube, Gmail ve Play Store da dahil olmak üzere pek çok platformun içinde bulunduğu GMS’ye şimdi Google Duo uygulaması da katılacak. Şirket tarafından bu bilgi resmiyet kazanmasa da ortaya çıkan raporlar bunu gösteriyor…

Görüntülü sohbet uygulaması Google Duo, gelen son sızıntı haberleri doğrultusunda yeni sürümünde gizli birtakım kodlar barındırıyor. Bu kodların arasında en dikkat çekici olan ise, Duo’nun GMS ağına katılacağına dair ipuçları oldu. Şu anda Duo’yu Huawei ya da Honor gibi GMS sertifikası bulunmayan akıllı telefonlarda kullanmak mümkün olsa da şirket bu açığı en kısa sürede kapatmak için kolları sıvıyor.

Google Mesajlar da GMS Sertifikası Alıyor

XDA Developers tarafından bulunan kaynak kodlara göre Google Mesajlar uygulamasının GMS sertifikasını alarak 31 Mart’tan itibaren lisanssız cihazlara destek vermeyi sonlandıracağı ortaya çıkarılmıştı. Şimdilik aynı durumun Duo’ya karşı uygulanıp uygulanmayacağı henüz somut olarak ispatlanamasa da Google’ın yakın tarihlerde bunu uygulaması bekleniyor.