Huawei, ABD’den en fazla darbe yiyen firmalardan biri olarak biliniyor. Firma o kadar çok darbe yedi ki sonucunda telefon üretiminde sıkıntılar yaşamaya başladı. Markanın son dönemde yediği en büyük darbe ise yeni işlemci üretiminin yapılamaması olmuştu.

Ambargo kararı sonrasında markanın yeni işlemcilerinin üretimi durduruldu ve Kirin son buldu. 4G işlemciler için Qualcomm ile anlaşan markanın 5G modeller için ise yine lisans beklediği biliniyor. Bir yandan lisans beklemeye devam eden teknoloji devi bir yandan ise kendi işlemci fabrikası için harekete geçti.

Huawei Kendi İşlemci Fabrikasını Kuruyor

Elde edilen bilgilere göre marka Çin’de fabrika kurulumuna başladı. İlk fabrika Wuhan Huawei Optik Fabrikası olarak geçiyor ve bu fabrikanın inşaatının bir çoğunun tamamlanmış olduğu söyleniyor. İnşaatı tamamlanmasına karşın hala üretim için zamana ihtiyacı olan merkezin dışında bir merkez de Şangay’da kurulacak.

Çin’in iki farklı bölgesinde kurulacak olan fabrikalarla beraber marka kendi işlemcisini üretmeye başlayacak. Fakat burada şöyle bir durum da var ki şu an için 45 nm üretim teknolojisi ile başlanacak. Yani son dönem mobil cihazlarda gördüğümüz çipleri görmek mümkün olmayacak.

İyi senaryo ile markanın 2022 yılında 28 nm üretim sürecine geçebileceği söyleniyor. ABD ambargosu nedeniyle liografi teknolojisine geçemeyen markanın, bu nedenle dönüşümü de zaman alacak. Şimdilik merkezlerin baz istasyonları için faydalanılacak merkezler olacağı söyleniyor. Mobil işlemciler için ise çok daha uzun süre geçmesi gerekiyor.