Amerika Birleşik Devletleri’nin uyguladığı ambargo ve Android lisansı yüzünden başta Honor markasını satmak zorunda kalan Huawei, üretim bandındaki modellerin kısıtlamak zorunda kalmıştı ve yeni model üretmek konusunda eskisi gibi üretken yaklaşım yapamıyordu.

Dev şirket bildiğiniz gibi Huawei Mate X2 katlanabilir telefon modelini tanıtmıştı.

Fiyatlandırma alanında oldukça yüksek bir etiket ile gelen Huawei Mate X2 katlanabilir telefon modeli, oldukça şık bir tasarım ve yüksek donanım parçaları ile donatılmış bir akıllı telefon modeli olarak kendinden söz ettiriyor.

Pazara sunduğu farklı katlanabilir telefon modelleri de yine yüksek etiket ile geliyor ve oldukça sınırlı bir kullanıcı tarafında satın alınabiliyor.

Gün içerisinde paylaşılan bir habere göre şirket uyguladığı bu stratejiden hiç de memnun değil çünkü yeni modellerinde fiyatların düşürüleceği belirtiliyor.

Güvenilir bir kaynak tarafından paylaşılan habere göre Huawei, 2021 yılı içerisinde üç farklı katlanabilir telefon modeli tanıtmak istiyor.

Huawei Katlanabilir Telefon Pazarında Orta Seviye Modellerini Getirecek

Üç yeni katlanabilir telefon modelinin de uygun bir etiket ile geleceği dışında peki bir bilgi paylaşılmamış durumda.

Bildiğiniz gibi Samsung, Xiaomi ve birçok marka oldukça yüksek etiketli katlanabilir telefon modelleri tanıtıyor.

Katlanabilir telefon modellerinin de artık orta ve giriş seviyeli modelleri olacak gibi gözüküyor.

Üç yeni modelin de orta seviyeli modeller olacağı tahmin ediliyor. Bunun dışında Huawei P50 ailesini temmuz ayında tanıtacak.