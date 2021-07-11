Huawei, ABD ile çeşitli sorunlar yaşadıktan sonra kendi işletim sistemini geliştirme kararı almıştı. Bu hamlesinden sonra HarmonyOS’u piyasaya süren şirket, zamanla çeşitli güncellemeler yaparak işletim sistemini geliştirdi. Ayrıca ortaya çıkan tablo herkesi şaşırttı. Çünkü Huawei, beklentileri karşılayarak hızlı bir şekilde büyüyor. Son sürümü indirenlerin sayısı açıklandı. Üstelik bu sayı, 1 aylık bir rapora ait. Yani önümüzdeki aylarda indirme sayısının çok daha fazla artması bekleniyor. Huawei kaç milyon indirme aldı? Haziran ayında yayınlanan HarmonyOS 2.0’ın indirme sayısını sizlerle paylaşacağız. İşletim sisteminin git gide Android’in yerini almaya başladığı görülüyor.

Harmony OS 2.0 Rekor İndirmeye Ulaştı!

Haziran ayında çıkan HarmonyOS 2.0 bir aylık sürede 30 milyon kullanıcıya ulaştı. Bu indirme sayısının 2022 yılının ilk ayına kadar 10 kat artması bekleniyor. Böylesine yüksek bir beklenti içerisinde olan Huawei, çeşitli kaynaklara göre çok rahat bir şekilde hedefine ulaşacak. Huawei, gelecek yıllarda işletim sistemini farklı şirketlerin kullanmasına da müsaade edebilir. Üçüncü taraf uygulamalarda kullanılması durumunda Huawei’n işletim sistemi çok daha popüler hale gelecek. Ancak şimdilik bunları ileri vade hedefler olduğunu belirtelim.

En Çok Kullanılan İşletim Sistemleri

İşletim sistemleri arasında Android, Windows ve iOS’un %90’a yaklaşan bir pazar payı elde ettiği biliniyor. Android %40, iOs %16 ve Windows ise ortalama %32’lik bir değer sahip. Kullanıcı sayısı bakımından avantajlı olan bu işletim sistemlerine bir yenisi daha eklenebilir. Özellikle de Android’in sahip olduğu kullanıcı yüzdesinin önemli bir kısmı azalabilir. Çünkü Huawei’n Android’i desteklediği biliniyor. Fakat kendi kitlesini yaratırsa çok daha ileri seviyelere ulaşabilir.

HarmonyOS 2.0’ı Kaç Kişi İndirecek?

Huawei, HarmonyOS 2.0’nin 30 milyon kullanıcıya ulaşmasından sonra sene sonuna kadar ki hedefini açıkladı. 200 milyon akıllı telefon ve tablet üzerinde , 100 milyon ise çeşitli teknolojik ürünlerde olmak üzere 300 milyonluk bir indirme bekliyor. HarmonyOS 2.0’nin bu hedefe ulaşması kolay gibi gözükse de gerçekleşmesi durumunda işletim sistemleri arasında yeni bir devir başlayacak. Diğer işletim sistemlerinin çok daha fazla çalışıp farkını ortaya koyması gerekebilir.

HarmonyOS Neden Çıktı?

HarmonyOS’un çıkma nedenleri arasında Huawei’n işletim sisteminin yanı sıra yazılım ve donanımla ilgili olarak farkı şirketlere bağlı kalmaması bulunmakta. Özellikle de ABD Çin gerginliğinden ötürü Çinli şirketlere ambargo uygulanma riski vardı. Bu riskten sonra Huawei, aldığı karar ile kendi işletim sistemini geliştirmeye başladı. Kısa süre içerisinde çok fazla yol kat eden Çinli şirket, şimdilerde son sürümünü piyasaya sürdü. Milyonlarca kullanıcıya erişmekle kalmayıp dünya pazar payında söz sahibi olmak için elinden geleni yapıyor. Şirketin hedefleri daima yukarıda tuttuğu bilinmekte. Ürün satışlarında da yakaladığı başarıyı lehine çevirme gayreti içerisinde. Kullanıcılarının kendi işletim sistemini kullanması için yoğun çaba sarf ediyor.