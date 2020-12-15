Huawei’in beklenen yeni telefonu Enjoy 20 SE, 23 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek lansman etkinliği öncesi basına sızdırıldı. 23 Aralık’ta Huawei Nova 8 telefon serisi ve Huawei Watch Fit akıllı saati ile birlikte duyurulacak yeni cihaz, bütçe dostu bir 5G bağlantı destekli model olacak. Bugün ortaya çıkan sızıntı haberi sayesinde yaklaşan cihazın temel özellikleri ilk kez göründü!

Çinli bir teknoloji ajanı tarafından internete yansıyan sızdırmaya göre Huawei Enjoy 20 SE, 6.7 inçlik LCD ekran ile gelecek. Orta üst kısmında bir adet delik çentiğe yer verecek model, 16 megapiksellik bir ön kamera içerecek. 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük ile tasarlanan cihaz, 20:9 en boy oranıyla karşımıza çıkacak.

Nitelikli bir mobil fotoğrafçılık telefonu olacağı düşünülen Enjoy 20 SE’nin arka kamera panelinde ise bizleri 48 MP‘lik bir ana kamera karşılayacak. Dörtlü kamerada buna ek olarak 8 MP ultra geniş ve iki adet 2 MP‘lik yardımcı sensörler kurulacak.

MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 700 5G yonga seti ile performansı arttırılan yeni cihazın RAM kapasitesi ve dahili belleği henüz açıklanmadı. Ancak tüm bunların dışında cihazda 5,000 mAh uzun ömürlü pil ve 22.5 watt‘lık hızlı şarj desteği tüketicilere sağlanacak. Ek olarak sızıntıda, cihazın yan köşesinde bir parmak izi tarayıcısı bulunacağı da belirtilmekte.

Şu an için tüm bunlar yalnızca birer iddiadan ibaret olsa da Huawei Enjoy 20 SE telefon modeli, ancak 23 Aralık’ta gerçekleşecek lansman itibariyle donanım özelliklerini doğrulayacak.