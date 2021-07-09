ZTE şu anda ekranın altına gizlenmiş bir selfie kamerası olan bir akıllı telefonu ticari olarak satan tek şirket ve her an ikinci neslini piyasaya sürmek üzere. Samsung Galaxy Fold 3‘ün de teknolojiyi benimsemesini bekliyoruz, Oppo da bir çözüm üzerinde çalışıyor ve şimdi Huawei, UPC’li bir akıllı telefonun patentini aldıktan sonra onlara katılma yolunda. Resmi belgeler, LetsGoDigital‘deki insanlar tarafından telefonun görüntülerini oluşturmak için kullanılan çizimlerle geldi.

Görüntü, bu telefonun büyük olasılıkla bir orta seviye olacağını gösteriyor. Kamera adası ve genel tasarımı ile Honor X20 SE’ye çok benziyor, ancak elbette patent çizimlerinin gelecek ürünleri yansıtması gerekmiyor, bu yüzden tamamen başka bir şey olabilir.

Asıl patent, Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi’ne (CNIPA) sunuldu; bu, bugünlerde akıllı telefonlar söz konusu olduğunda Çin, Huawei’nin tek büyük pazarı olduğu için biraz sürpriz oldu.