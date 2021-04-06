Bilmeyenler için ABD ile ambargo sorunları ile zor zamanlar geçiren ve üretim konusunda oldukça kısıtlanan Huawei yeni akıllı saat modelini tanıttı.

Kasa tasarımı olarak Honor Band 6 modeline oldukça benzer bir yapı ile gelen Huawei Band 6’nin teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse, 1.47 inç 194×369 piksellik AMOLED panel kullanılıyor. Kasa üzerinde sadece bir adet fiziksel butonu ile gelen Band 6, kişiselleştirilebilir birçok saat arayüzene sahip.

96 spor aktivitesine destekleyen akıllı saat modeli Huawei Band 6, 14 güne kadar pil ömrü sunarken yalnızca 5 dakikalık bir şarjla 2 gün çalışabildiği belirtiliyor.

Arka tarafında nabız ölçer sensörü ve SpO2 yani kandaki oksijen seviyesini ölçebilen sensörleri ile gelen saat, NFC desteğine de sahip.

Huawei Band 6 Akıllı Saat Modeli Ülkemizde de Satışa Sunulabilir

Dört renk seçeneği ile gelen Huawie Band 6 akıllı saat modelinin yurt dışı satış fiyatı 53 dolar olarak geliyor. Şu an yalnızca Malezya için satışa sunulan akıllı saat modelinin ülkemizde de raflarda olacağı tahmin ediliyor fakat bu konu Huawei tarafından bir netlik kazanmadı.