Açıklanan resmi Huawei verilerine göre 500 bin kullanıcıdan fazla kişinin kullandığı Huawei AppGallery uygulamasından oldukça tehlikeli bir Joker Malware tespit edildi.

Güvenilir bir kaynak tarafından yapılan habere göre bu Joker isimli tehlikeli malware market içerisinde uzunca bir zamandır bulunuyor. Belirtilene göre uygulama kullanıcılara istemedikleri reklamları gösteriyor ve bunun yanında habersiz ücretli üyeliklere de abone olabiliyor.

Aktarıldığı kadarıyla abonelik dışında kartlardan para akışı da yapabilen tehlikeli Joker’in barındığı bazı uygulamalar şu şekilde;

Super Keyboard

Happy Colour

Fun Color

New 2021 Keyboard

Camera MX – Photo Video Camera

BeautyPlus Camera

Color RollingIcon

Funney Meme Emoji

Happy Tapping

All-in-One Messenger

Huawei’in resmi açıklamalarına göre bu ve benzer yönetim kullanıldığı uygulamalar tek bir şirket tarafından piyasaya sürülmüş durumda. Huawei AppGallery kütüphanesinden uygulamaların kullanıcıların da telefonlarından silmesi gerekiyor.

Huawei AppGallery Dikkat Çekerken Dün APKPure Uygulaması Gündemdeydi

APKPure uygulaması büyük tehdit oluşturduğu tespit edildi.

Oldukça büyük bir kitle tarafından kullanılan uygulama marketi Kaspersky Labs araştırmacıları tarafından önemli bir “adware” SDK kullandığı anlaşıldı.

Bu SDK’nın kaynak kodlarında zararlı bir dizi olduğu tespit edildi. APKPure uygulamasının 3.17.18 versiyonu ile başlayan bu kod 3.17.19 versiyonu ile çözülmüş durumda.

Bu SDK’nın içerdiği zarar telefon modeline ve Android güvelik yamasına göre değişiklik gösterebiliyor. Güncel olan Android modellerinde reklam ve ücretli abonelik sorunları yaşanıyor. Güncel olamayanlarda ise sıkıntı çok daha büyük durumda.

Aktarılana göre telefon modelleri üzerinde birçok işlevi yapabilen ve güvenlik testlerine yakalanmadan telefon üzerinde faaliyetlerine devam edebiliyorlar.

APKPure’un bu sıkıntılı güncelleme kodlarını hemen düzeltmesi ve fark etmesi çok iyi fakat sürümü yükleyen kullanıcıların çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bildiğiniz gibi Google Play Store içerisinde bile oldukça tehlikeli uygulamalar bulunuyor. APK olarak indirilen uygulamaların kaynak kodlarında değişiklik ihtimali maalesef var.