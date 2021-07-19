29 Temmuz’da Huawei, HarmonyOS‘lu yeni cihazlarını tanıtacak ve sonunda P50 ailesini derinlemesine göstercek. Huawei, uluslararası sahnedeki en önemli markalardan biridir ve Apple veya Samsung gibi diğer üreticilerde olduğu gibi genellikle tüm özelliklerini sunduğu çeşitli etkinlikler düzenler.

Bu tarihin teyidi, PhoneArena‘da bildirildiği üzere aynı marka üzerinden geldi ve ana iddia, bu ayrıntı henüz teyit edilmemiş olsa da, en az üç cihazın beklendiği P50 cep telefonu ailesi olacak.

En çarpıcı olanlardan biri, Snapdragon 888 Pro adlı yeni bir Snapdragon 888 işlemcisinin 4G sürümünün dahil edilme olasılığıdır. Bu işlemciye 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama eşlik edecek.

Çeşitli söylentiler, tüm sürümlerin en basit mobilde 6.2, P50 Pro’da 6.6 ve P50 Pro Plus’ta 6.8″ olan bir AMOLED paneli içerme olasılığına işaret ediyor. Pillere gelince, en güçlü versiyonda 4.500 mAh konuşuluyor. Tasarım ve kameralarla ilgili olarak, bazı yeniliklerini uzun zaman önce keşfedebildik.

HarmonyOS yolunu açıyor

Geliştirmede bu kadar zaman geçtikten sonra HarmonyOS hakkında çok şey söylendi ve Huawei‘nin bu işletim sistemi konusundaki tutkusu harika. Markanın cihazları kademeli olarak HarmonyOS‘a güncelleniyor ve kesinlikle etkinlikte en çok alıntı yapılan terimlerden biri olacak.

“Bu yeni işletim sistemi bir mobil ofise, fitness ve sağlık, iletişim, eğlenceye uyarlanabilir…”, Huawei’de onaylıyorlar, bu da veriler henüz doğrulanmamasına rağmen, etkinlikte onu entegre eden farklı cihazların reklamını yapma olasılığını artırıyor. .

Kısa bir süre içinde HarmonyOS ile cep telefonları, televizyonlar, akıllı saatler veya diğer ekipmanlar aracılığıyla 100 milyondan fazla kullanıcının parmaklarının ucunda olması bekleniyor.