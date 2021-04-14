Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Eric Xu etkinlik dahilinde önemli açıklamalarda bulunundu.

Yönetim Kurulu Başkanı Xu “İş esnekliğimizi artırmak için yaklaşımlarımızda da yenilikler yapıyoruz. Bu çabaların bir parçası olarak, yazılım yeteneklerimizi güçlendirmeye, gelişmiş süreç tekniklerine ve akıllı araçlar özelindeki bileşenlere daha fazla yatırım yapacağız. Mobil iletişimin gelişimi için 5G’yi en üst düzeyde kullanmayı ve endüstriyel olarak da 5.5G’yi hayat geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Eric Xu global dünya pazarı için kullanılan üretim materyallerinin değişeceğini ve bu süreç hakkında Huawei markası olarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Huawei 2030 Dünyasına Hazır

Huawei Yönetim Kurulu Direktörü ve Huawei Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı William Xu ise yaptığı konuşmasında dünyanın ilerleyen yıllarda teknoloji üretimi ve tüketimi konusunda normalleşeceğini ve bu on yıl takip yılında yaşanacak zorluklardan bahsetti.

William Xu açıklamasında “Gelecek on yıl içinde toplumda birçok büyük gelişme görebiliriz. Bu çabaları teşvik etmek ve insanlığın karşılaştığı evrensel zorlukları ele almak için farklı endüstriler, akademiler, araştırma enstitüleri ve uygulama geliştiricilerle güçlerimizi birleştirmeyi umuyoruz. Ortak bir vizyonla, bağlantıları nasıl daha güçlü hale getirebileceğimizi, nasıl daha hızlı bilgi işlem sistemleri geliştireceğimizi ve enerjiyi nasıl daha çevreci hale getirebileceğimizi keşfederken, bu süreçte hepimizin farklı bir rolü olacaktır. Bu doğrultuda hedefimiz, 2030’un akıllı dünyasına doğru birlikte ilerlemektir.” konularına değindi.