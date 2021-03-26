2020 yılının ilk döneminde Amazfit T-Rex adlı akıllı saat modelini duyuran Huami, kısa süre önce bu ürünün Pro versiyonunu da duyurdu. Haberimizde Amazfit T-Rex Pro modeli ile ilgili tüm özellikler, yenilikler ve görüntüleri sizler için derledik.

Amazfit T-Rex Pro modeli daimi olarak açık ekran özelliği bulunan 360x360p çözünürlüğe sahip 1.3 inç boyutunda AMOLED dokunmatik ekrana sahip olarak karşımıza çıktı. Ürünün tanıtım etkinliğinde test edilen dokunmatik özelliğinin oldukça işlevsel olduğunu belirtmemizde fayda var. İyi bir tepkime veren ekrana rağmen biraz kaba görünümlü görünen bu akıllı saat modeli, görünüşüne göre hatırı sayılır derecede hafif.

Amazfit T-Rex Pro Genel ve Teknik Özellikleri

Amazfit T-Rex Pro akıllı saat modelinin iki farklı renk seçeneğiyle kullanıcılara sunulduğu ve iyi derecede havalandırma sağlayan silikon kayışlarla desteklendiği görülüyor. Ürün kasasının polikarbonat yapısında olduğu belirtilirken her iki tarafta bulunan fiziksel düğmeler ise metalik ve şık bir yüzeye sahip.

Bir saatte aranacak en önemli özelliklerden olan dayanıklılık ibaresini Amazfit T-Rex Pro modelinin tam olarak kapsadığını söyleyebiliriz. İster en sıcak çöllerde, isterseniz Amazon ormanlarında veya kutup soğuklarında. MIL-STD-810G sertifikasıyla tüm doğa koşullarına karşı hazır olarak üretilmiş olan akıllı saatinizle GPS, Galileo ve BeiDou uydu konum servisleri de bileğinizde tek tıkla ulaşılabilir halde sizi bekleyecek.

Amazfit T-Rex Pro akıllı saat modeli sağlık alanında da birçok yeni özellikle donatılmış. Kalp atış hızınızdan tutun kan oksijen seviyenizin ölçümüne, uyku takibinizden birçok spor modu desteğine ve fitness özelliklerini dilediğiniz zaman her ortamda kullanabileceksiniz. Ürünün 100 metreye kadar derinlik için dayanıklı olduğu ve bu sayede yüzme performansınızı da tam olarak ölçebileceğinizi belirtelim.

Amazfit T-Rex Pro modelini Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefon modellerinizle istediğiniz gibi eşleştirebilirsiniz. Yeşil, Meteor Siyahı ve Mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa çıkacak olan ürün normal kullanımda 18 güne kadar bekleme imkanı sunan 390mAh’lik batarya ömrüne sahip.