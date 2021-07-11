Huami’nin yeni hamlesi büyük ses getirecek. Akıllı saat üretimleri ve çeşitli çalışmaları ile bilinen şirket, bambaşka bir olaya el attı. Samsung, Apple ve Huawei gibi akıllı saat sektörünün öncü isimlerine karşı yeni bir hamlede bulundu. Huami’nin Weibo üzerinden yaptığı paylaşıma göre akıllı saatlerin güç tüketimi azalacak. Üstelik yüksek bir GPU kullanılacağından ötürü pek çok kişi akıllı saat performansını iyileştirecek. Huami’nin vaat ettikleri gündeme bomba gibi düştü. Şirketin CEO’sunun yaptığı paylaşım çok konuşuldu. Akıllı saatin arayüzünün de yenilendiği belirtildi. Paylaşılan videoda ise kalp atış hızını ölçen cihazın arayüzü çok beğenildi. Kullanıcılar bu tarz değişimleri bol bol övüyor. Weibo’da bir süredir pasif halde olan Huami, artık yaptığı paylaşımlarla ile adından söz ettirmeye başladı. Bir süre sonra Çin’de çıkarmasını beklediğimiz ürünlerle piyasada hatırı sayılır bir yer edinebilir. Ancak pastanın küçük bir payını aldığı gerçeğini değiştirmiyor. Bu konuda yoğun çaba harcaması gerekecek. Rakipleri dünya çapında satışlar yapıyor ve oldukça kaliteli akıllı saatler üretiyor.

Huami Akıllı Saati Ne Zaman Çıkacak?

Huami’nin yeni akıllı saati için çıkış tarihi henüz belirtilmedi. Tarihle ilgili açıklamanın yanı sıra ürün çıkacağı yönünde de bilgi verilmedi. Huami, yaptığı çalışmalardan ötürü yeni bir akıllı saat çıkaracakmış gibi davranıyor. Hali hazırdaki modellerine bu güncellemeyi yapamayacaklarından ötürü yeni modeller satışa sunulacak. Bu modellerde bizi bekleyen şey nedir? Çinli kullanıcıların merakla takip ettiği paylaşımda yüksek GPU detayı göze çarptı. Kullanılacak GPU’nun daha özel olacağı ve bağımsız olması nedeniyle etkili sonuçlar vereceği belirtiliyor.

Güç Tüketimi Düşecek!

Huami, az enerji ile çok iş yapmanın da peşini bırakmış değil. Güç tüketimi konusunda çalışmalar yaptığı biliniyor. Yen çıkacak modelde düşük güç tüketimi ile daha fazla iş yapılabilecek. En azından akıllı saatin ömrü çok daha fazla olacak. Bu durumda kullanıcıların cihazı tercih etmek için çok fazla nedeni bulunuyor. Samsung ve Apple ile yarışır mı bilinmez ancak Çin’deki satışlarını arttırmasına kesin gözle bakılıyor. Hali hazırda ülkemizde de satılan AmazFit ürünlerinin diğer ürünler kadar dikkat çekmediği bilinmekte.

Yonga Seti Değişiyor!

Amazfit’in üreteceği akıllı saat ve bilekliklerde Huangshan 2S yonga seti kullanılacak. Daha önceki modellerde yer alan Huangshan’a nazaran daha güçlü olacağı belirtiliyor. Bu nedenle kendini her anlamda geliştiren bir Huami görüyoruz. Amazfit ürünleri bu sene etkili olmasa bile önümüzdeki sene adından söz ettirebilir. Elbette yeni akıllı saat ve bileklikleri ne zaman satışa sunacaklarına göre değişecek bir durum.