HTC’nin yeni akıllı telefonu Wildfire E Lite şimdi Rusya ve Güney Afrika pazarları için piyasaya duyuruldu. Kimi bölgelerde Wildfire E1 Lite adıyla gördüğümüz cihaza neredeyse tıpatıp benzeyen cihaz Android 10 (Go Edition) işletim sistemi ve başlangıç seviyesi ideal özellikleri ile tasarlandı.

HTC Wildfire E Lite Özellikleri

Ekran: 5.45 inç

5.45 inç İşlemci: MediaTek Helio A20 SoC

MediaTek Helio A20 SoC RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 16 GB + microSD desteği

16 GB + microSD desteği Ön Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kamera: 8 MP + 0,3 MP

8 MP + 0,3 MP Batarya: 3.000 mAh

3.000 mAh İşletim Sistemi: Android 10 GO

5,45 inçlik küçük ekran boyutu ile 18:9 en boy oranını koruyarak tasarlanan HTC Wildfire E Lite telefonu HD+ çözünürlük seviyesine sahip. Helio A20 yonga seti ile tasarlanan telefon 2 GB‘lık RAM kapasitesiyle geliştirilirken, depolama alanına ise 16 GB yer ayrılıyor. Ancak buna ek olarak daha fazlasını isteyen kullanııclar için microSD kart girişine izin vermekte. 3,000 mAh batarya kapasitesine sahip olan model ön tarafta 5 megapiksellik tekli selfie kamerası barındırırken; arka kasadaysa 8 MP ana kameralı çift modüle yer veriliyor.

HTC Wildfire E Lite Fiyatı

Şu anda yalnızca Rusya ve Güney Afrika pazarlarına açılan HTC Wildfire E Lite’ın satış fiyatı da ülkelere göre değişiklik içermekte. Uygun fiyatlı giriş seviye telefonu Rusya’da 104 dolardan alıcı karşısına çıkarken; Güney Afrika’da ise telefonun fiyatını 103 dolar olarak görüyoruz. Cihazın diğer ülkelere açılıp açılmayacağı ve küresel kullanılabilirlik durumu hakkındaysa henüz maalesef bir bilgi yok.