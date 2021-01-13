Akılı telefon üreticisi HTC bugün Tayvan pazarında orta segmentli yeni cihazını piyasaya çıkardı. Desire 21 Pro 5G telefonu hoş tasarımı ile dikkat toplarken, cihazın oldukça yüksek olarak değerlendirilen fiyatı ise tüketicileri kendinden uzaklaştırdı. İşte cihazla ilgili merak edilen tüm detaylar sizlerle…

HTC Desire 21 Pro 5G Teknik Özellikleri

Ekran: 6,7 inç IPS LCD

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 69

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 5.000 mAh + 18W hızlı şarj desteği

İşletim Sistemi: Android 10

1080×2400 piksel çözünürlük oranı ve 90Hz yenileme hızı ile gelen HD+ LCD ekranlı HTC Desire 21 Pro, Qualcomm Snapdragon 690 yonga seti tarafından destekleniyor. Nispeten daha eski olan Android 10 işletim sistemiyle çalışan cihaz 5G, 4G LTE, çift banlı Wi-Fi, Bluetooth 5.0 ve GPS bağlantılarına izin veriyor.

Kameralardan bahsetmek gerekirse cihaz arka kasada 48 MP‘lık birincil sensöre izin verirken, dörtlü kurulumun içerisinde 8 MP ultra geniş, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörleri kullanılıyor. Ön tarafta ise selfie ve görüntülü sohbetler için ideal bir kaliteye sahip 16 megapiksellik bir lens yer almakta.

HTC Desire 21 Pro 5G Pahalı Fiyatı ile Göz Korkutuyor!

İki farklı renk seçeneğiyle tek bir satış varyantına sahip olan HTC Desire 21 Pro’nun satışları 8+128 GB‘lık sürümüyle yaklaşık 430 dolar karşılığında satılıyor. Bu rakam böylesi bir cihaz için elbette oldukça pahalı gözüküyor. Bakalım cihazın küresel fiyatı hangi rakamlardan alıcı karşısına çıkacak…