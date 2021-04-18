Huawei ABD ambargosu ve Android lisans sorunları yüzünden satmak zorunda kaldığı Honor markası ile artık sektör içerinde rakip olmaya başladı.

Artık Huawei ile bir bağlantısı kalmayan Honor, Honor 50 modelini çok kısa bir süre içerisinde sunmaya hazırlanıyor.

Huawei’in P50 ailesi ile aynı numaralandırma ile çıkacağı düşünülen yeni Honor modeli 30 serisini atlayarak direkt olarak 50 adı ile çıkacak ve aktarılana göre bu yeni telefon bir amiral gemi modeli olacak.

Honor 50 amiral gemi modelinin dışında şirketten bir iddialı telefon modeli daha gelecek. Genel tahminler doğrultusunda bu telefon modelinin bir katlanabilir model olacağı düşünülüyor. Honor tarihinde bir ilk olacak olan katlanabilir telefon modelinin 2021 yılının sonuna doğru raflarda olacağı düşünülüyor.

Honor’un İlk Katlanabilir Telefon Modeli Şimdiden İlgileri Üzerine Çekmeyi Başardı

Honor Magic X ismi ile geleceği düşünülen katlanabilir telefon modelinin ilk çalışmalarına 2021 yılının başlarında başlanmıştı. Bildiğiniz gibi Xiaomi markası da kısa bir süre içeride oldukça başarılı sonuçlara ulaşan ilk katlanabilir telefon modelini geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı.

Samsung tarafından oldukça önemli bir Pazar olarak gözüken bu katlanabilir telefon sektörüne birçok marka dahil oldu. Huawei, OPPO, Xiaomi markaları da yeni katlanabilir telefon modelleri ile pazardan pay sahibi olmaya çalışacak gibi gözüküyor.