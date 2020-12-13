Honor V40 modeli, Honor için en önemli akıllı telefonlardan biri olacak. Öyle ki bu model markanın Huawei’den ayrıldıktan sonra piyasaya sunacağı ilk akıllı telefon olacak.

Bu konuda ilk akıllı telefon olacak olması, yeni serinin bir hayli konuşulmasına neden oldu. Düşünsenize bir markanın alt firması olarak akıllı telefonlar üretirken, şimdi bambaşka bir şekilde yeni telefon sunacaksınız. Haliyle yeni telefon merak ediliyor. İşte bu merakı dindirecek olan sızıntılar da gelmeye başladı.

Honor V40 JD.com Üzerinden Görüntülendi

Bir e-ticaret platformu üzerinden listelenen yeni akıllı telefon için, bazı bilgiler de listelenmiş oldu.

Bu bilgilere göre yeni akıllı telefonlar 3 modelden oluşacak. Bunlardan ilki V40 temel modeli onu zaten biliyoruz. İkinci model ise V40 Pro modeli olacak. Bu en iyi telefon olmayacak çünkü bir de Pro+ modeli gelecek.

Toplamda 3 farklı akıllı telefon tanıtılmış olacak. Telefonların teknik özellikleri konusunda çok bilgi yok ama işlemci kullanımı konusunda farklı iddialar var.

Buna göre yeni telefonların temelinde MediaTek Dimensity 1000+ işlemcisi olacak. Pro+ akıllı telefonunda ise Snapdragon 888 işlemcisi kullanılacak. Farklı versiyonlarda farklı işlemciler kullanılmış olacak.