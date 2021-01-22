Honor V40’nın fiyatı ve teknik özellikleri bugün Çin’de resmen açıklandı. Eskiden Huawei şirketinin bir alt markası olarak yeni cihazlarını yayınlayan Honor’un bağımsızlığını ilan ettikten sonraki ilk büyük cihazı olan V40’ın 5G bağlantı desteğiyle donatıldığı duyuruldu. Müthiş bir fotoğraf telefonu olarak da görülen bu model, piyasadaki pek çok amiral gemisi telefonuna taş çıkartacak fiyat ve özellikleriyle dikkat topladı.

Honor V40 5G Özellikleri

Ekran: 6,72 inç Full HD+ 120 Hz OLED ekran

İşlemci: MediaTek Dimensity 1000+

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB ya da 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 3.900 mAh

1236×2679 piksel çözünürlük oranı, %93 ekran/vücut yapısı ve 6,72 inçlik Full HD + OLED ekranıyla hoş bir görünüme ulaşan Honor V40, TUV Rheinland 2.0 göz koruma serfitikasıyla geliştirildi. MediaTek’in yarattığı Dimensity 1000+ yonga seti tarafından desteklenen model, Android 10 tabanlı Magic UI 4.0 arayüzüyle açıldı. Bu da demek oluyor ki, Huawei ile yollarını artık resmen ayıran Honor’un yeni cihazında Google Mobil Servisleri kullanımı mümkün olacak.

Müthiş bir kamera yapısıyla gelen V40, ana kamerasında 50MP‘lık birincil sensör taşıyor. Üçlü kamera modülünde buna ek olarak 8MP‘lık bir ultra geniş açılı lens bulunurken, 2MP makro lensle arkadaki set tamamlanıyor. Ön taraftaysa muazzam selfieler çekmek ve görüntülü konuşmalar yapmak adına 16MP‘lık bir selfie kamerası taşınıyor.

Honor V40 5G Fiyatı

5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC ve GPS bağlantı destekleri ile gelen V40 5G’nin satış fiyatı ise iki varyanta ayrılmış durumda. Gümüş, Siyah ve Altın renk seçenekleriyle tasarlanan telefon 128GB bellek sürümüyle 556 dolara satılırken, 256GB versiyonuysa 618 dolardan tüketicilere sunulmakta.