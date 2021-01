Huawei ile geçtiğimiz aylarda yolları ayıran Honor, yakında nihayet Google Mobile Services (GMS) desteğine kavuşacak. Honor’un CEO koltuğunda oturan George Zhao Ming, Google’la görüşmeler yaptığını ve bu haberin doğruluğunu onayladı. İşte ayrıntılar…

Çin merkezli başarılı teknoloji şirketi Huawei yakın bir zaman öncesine kadar piyasanın en önde gelen akıllı telefon markaları arasında baş sıralarda yerini alıyordu. Fakat şirket Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan ticari kısıtlamalar nedeniyle büyük ivme kaybetmiş ve başta Google Mobil Hizmetleri ya da bir başka adıyla GMS desteğini elinden kaçırmıştı.

Dolayısıyla artık Huawei cihazları Google’a ait hiçbir uygulamaya girememeye başladı. Bunlara elbette Google Play Store ve YouTube gibi platformlar da dahildi. Şirket geçici bir çözüm olarak AppGallery mağazasını yayına açsa ve kendi alternatif arama motoru, harita ve çeşitli platformlarını yayına sunsa da satış grafiğinde büyük bir gerileme yaşadı.

Huawei’in alt markası olan Honor şirketi ise daha rahat şartlarda üretimine devam edilmesi adına geçtiğimiz aylarda Zhixin New Information Technology Co. Ltd. şirketine satılmıştı. Bu satıştan sonra şirketin neredeyse tüm çalışanları aynı pozisyonunda görev yapmaya devam ederken, Honor’un artık GMS desteğine kavuşması bekleniyordu.

Anlaşılan o ki beklentiler şimdi gerçek oldu! Honor’un CEO’su George Zhao Ming, bugün Google şirketiyle görüşme gerçekleştirdiklerini ve yakında Honor cihazlarının Google Mobil Servisleri desteğine sahip olacağı haberini doğruladı. Artık Huawei’den bağımsız olarak yoluna devam eden firma, artık Apple gibi büyük şirketlerle rekabet etmek istediğini dile getirdi.