Bir zamanlar Huawei markasının altında olan Honor, yoluna Android lisansı ve pazardaki bilinirliği ile devam ediyor.

Güvenilir teknoloji kaynaklarından GSMArena tarafından sızdırılan Honor Play 5 akıllı telefon modeli, üzerinde Huawei esintileri bırakıyor ve damla çentikli bir tasarıma sahip olması ile dikkatleri üzerine çekiyor.

GSMArena kaynağının haberine göre kavis yerine düz ekran ile gelen Honor Play 5, 6,63 inç’lik Full HD+ OLED ekrana sahip.

Gelen bilgiler arasında işlemci olarak MediaTek imzalı bir işlemci kullanmasına kesin gözle bakılan akıllı telefon modeli Dimensity 800U işlemcisinden gücünü alabilir.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi selfie kamerasını damla çentik ile taşıyan model arka tarafta ise dörtlü bir kamera modülü ile geliyor. Aktarılana göre burada 64 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olan Honor Play 5, 66 W hızlı destekleyen bir batarya ile gelecek.

Akıllı telefon modeli hakkında sızdırılan tüm bilgiler bu şekilde. Firma, henüz model hakkında bir açıklama yapmış durumda değil.

Honor Play 5 dışında şirket Snapdragon 888 Plus Konusuyla Gündemdeydi

Teknoloji kaynaklarının yaptığı haberlere göre Qualcomm Snapdragon 888 Pro modeli üzerinde çalışıyor. Aktarılana göre bu işlemcileri aktif olarak Çin merkezli geliştiriciler ile test ediyor ve burada ilk 888 Pro modeli Honor imzalı bir model üzerinde kullanılacak.