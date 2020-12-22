Akıllı telefon üreticisi Honor, bundan yaklaşık bir ay önce Huawei firmasından bağlarını koparmıştı. Honor’u satın alan Zhixin New Information Technology Co.Ltd. şimdi marka ile ilgili yeni vizyonlar belirledi. Honor telefon ve tabletlerinin satılacağı resmi e-ticaret sitesi duyuruldu!

Şimdiye kadar Honor ürünleri Huawei’in resmi mağazası olan Vmall aracılığıyla tüketicilere online olarak satılıyordu. Fakat Huawei ile yolları ayıran Honor’un kendi mağazasını kurarak yoluna devam edeceği belirlendi. Honor Mall adı verilen yeni dijital mağazalar için çıkış tarihi olarak ise Ocak 2021 tarihi verildi.

Honor’un Telefon, Tablet ve Bilgisayarları Artık Honor Mall’da Satılacak!

Yeni çevrimiçi alışveriş mağazasını duyuran Honor’un yakında hizmet vermeye başlayacak Honor Mall sitesi için paylaştığı tanıtım afişi bizlere ilk ipuçlarını da vermiş oldu. Yayınlanan poster akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi bir dizi ürünün sitede listeleneceğini açıkça yansıttı. Dolayısıyla Huawei ile olan aralarındaki bağ artık neredeyse tam anlamıyla kopmuş bulundu.

Ayrıca ortaya çıkan bazı iddialara göre Honor Mall’ın çıkışı öyle alelade bir şekilde gerçekleşmeyecek. Söylentiler bizlere mağazanın açılması ile beraber, aynı zamanda Honor’un 7. yılını da kutlamak adına bir dizi yeni cihazın geleceğini aktardı. Şimdilik bu konuda pek bir detaya hakim olmasak da Honor’a karşı tüketicilerin beklentilerinin epeyce büyüdüğünü açık bir şekilde söylemek mümkün.

Güvenilir kaynaklar bizlere Honor Mall’ın Ocak 2021 itibariyle kullanıma gireceğini söylüyor. Konuya ilişkin muhtemelen ilerleyen haftalarda yeni açıklamalar getirilecektir.