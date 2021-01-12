Honor şirketi bugün CES 2021 etkinliğinde yeni spor bilekliği Honor Band 6 cihazını duyurdu. Kullanıcıların başta fitness olmak üzere pek çok egzersiz sırasında kullanabileceği bu giyilebilir teknoloji ürününün ilk etapta Çin pazarına geleceği ve akabinde küresel olarak piyasaya çıkacağı öğrenildi. Cihazın teknik özellikleri paylaşılırken, aynı zamanda satış fiyatı konusunda da bilgi verilmekten kaçılmadı.

Honor Band 6 Özellikleri

1,4 inçlik AMOLED ekran yapısıyla gelen Honor Band 6, 2.5D cam katmanla korunarak 194 x 368 piksel çözünürlük oranı vadediyor. 10 dakika boyunca 50 metre derinliğe kadar suya karşı dayanıklı duran cihaz, 180 mAh batarya kapasitesi sayesinde tek şarjla 14 güne kadar kullanıcıların yanında duruyor. Bluetooth 5.0 desteği bulunan ürün koşu, bisiklet, yüzme gibi sportif aktivitelerde kullanıcılarına tam destek sağlarken, aynı zamanda adet döngüsü takibi gibi işlevsel özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca kandaki oksijen seviyesini takip etmek için SpO2 sensörü kullanarak içeriği oldukça zengin kılınıyor.

Honor Band 6 Fiyatı

Honor Band 6’nın satış fiyatı 35 dolar olarak açıklanmış durumda. Şimdilik cihazın küresel fiyatının aynı kalıp kalmayacağı bilinmese de yakın tarihlerde ürünün ülkemize de geleceği tahmin ediliyor. Honor’un dikkat çeken spor bilekliği Türkiye’deki kur oranına göre yaklaşık 260 TL gibi bir rakama tekabül ediyor. Ancak bu rakamlara vergi ücretlerinin dahil edilmediğini de hatırlatmak isteriz.