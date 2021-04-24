Bildiğiniz gibi Huawei markasının ABD ambargosu ve Android lisansı yüzünden geçirdiği zor zamanlar sonrası satmak zorunda kaldığı Honor markası artık Android lisansına kavuşmuş durumda.

Aktarılana göre Huawei P50 ailesinden daha önce tanıtılması düşünülen Honor 50 serisi mayıs ayında karşımıza çıkabilir.

Honor 50 ailesinin geçtiğimiz günlerde yapılan haberlere göre iki farklı model olarak tanıtılacağından bahsedilmişti.

Bugün bu iki modelin Honor 50 ve Honor 50 Pro akıllı telefon modelleri olacağı sızdırılmış durumda.

Aktarılana göre Honor 50 modeli işlemci olacak MediaTek imzalı Dimensity 1200 işlemcisinden gücünü alacağı konuşuluyor.

Honor 50 Pro modelinde ise Qualcomm Snapdragon imzalı bir işlemci kullanacağı belirtiliyor. Modelin orta ve üst aralığında olacağı konuşuluyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan diğer sızıntılara göre akıllı telefon modelleri aşağıdaki arka kamera tasarımları ile gelebilir.

Görsel, Huawei P50 serisi için paylaşılan kamera tasarımı ile oldukça benziyor. İki ailenin de birbirine olukça benzer bir tasarım ile geleceği düşünülüyor.

Honor 50 modeli hakkında sızdırılan kamera tasarımında iki farklı modülden oluşan kameralarda üst tarafta sadece bir lens alt tarafta ise iki lens olduğu anlaşılıyor. İki modülün arasında ise küçük bir flaş bulunuyor.

Honor 50 Serisi Amiral Gemi Modelleri İçerebilir

Huawei P50 ailesi ile aynı isimlendirmeler ile devam ettirmek adına “30” modellerini atlayarak Honor 50 adı ile gelen aile, aktarılana göre Honor’un amiral gemi modellerinin bulunduğu bir aile olacak.

Bir diğer iddia ise Honor bu modelleri ile Huawei modellerinden daha çok satış ve kar elde edileceği yönünde. Bildiğiniz gibi Honor artık Android ekosistemini kullanabiliyor.