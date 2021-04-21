Huawei, Android lisansı ve ABD ambargosu nedeni ile sattığı Honor markası artık Android işletim sistemini kullanabiliyor.

Honor 50 serisi aktarılana göre Huawei P50 serisinden önce tanıtılacağı aktarılıyor.

Güvenilir kaynak GSMArena haberine göre Honor 50 serisi mayıs ayı ile tanıtılacak ve aktarılana göre seri içerisinden en az iki akıllı telefon modeli tanıtılacak.

Akıllı telefon modelleri hakkında henüz resmi ya da bir sızıntı yapılmış durumda değil fakat Honor 50 ailesinden bir modelin arka tasarımı sızdırılmış durumda.

Görsel, Huawei P50 serisi için paylaşılan kamera tasarımı ile oldukça benziyor. İki ailenin de birbirine olukça benzer bir tasarım ile geleceği düşünülüyor.

Honor 50 modeli hakkında sızdırılan kamera tasarımında iki farklı modülden oluşan kameralarda üst tarafta sadece bir lens alt tarafta ise iki lens olduğu anlaşılıyor. İki modülün arasında ise küçük bir flaş bulunuyor.

Honor 50 Serisi Amiral Gemi Modelleri İçerebilir

Huawei P50 ailesi ile aynı isimlendirmeler ile devam ettirmek adına “30” modellerini atlayarak Honor 50 adı ile gelen aile, aktarılana göre Honor’un amiral gemi modellerinin bulunduğu bir aile olacak.

Bir diğer iddia ise Honor bu modelleri ile Huawei modellerinden daha çok satış ve kar elde edileceği yönünde. Bildiğiniz gibi Honor artık Android ekosistemini kullanabiliyor.