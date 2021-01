Merakla beklenen aksiyon ve macera filmi Hızlı ve Öfkeli 9 vizyon tarihini yeniden erteleyecek gibi görünüyor. Koronavirüsü salgını sebebiyle üst üste pek çok erteleme ile karşılaşan yapım, normal şartlarda Mayıs 2020 itibariyle gösterime girecekti. Fakat pandeminin en etkili olduğu bu dönemde, film ne yazık ki ileriye atıldı ve Nisan 2021’e çekildi. Akabinde 28 Mayıs tarihine ötelendi ve bu durum elbette ki serinin hayranlarını epeyce üzdü. Ama anlaşılan o ki bu son ertelenme olmayacak…

Ortaya çıkan yeni raporlara göre Hızlı ve Öfkeli 9’un vizyon tarihi COVID-19 pandemisi büyük ölçüde ortadan kalkmadan mümkün olmayacak diye tahmin ediliyor. Şimdilik konuya ilişkin yapımcı şirket Universal Studios ekibinden herhangi bir açıklama gelmese de tahminler, yapımın yaz ayında ya da sonbahar günlerinde sinema salonlarına gelebileceğini öngörüyor.

Bu ertelenmenin sebebi ise elbette ki tahmin edileceği üzere filme bu kadar çok bütçe ayrılmış olması ve pahalı bir devam filmi ile karşı karşıya olmamızdır… Dolayısıyla yapımcılar için ne kadar çok gişe hasılatı elde edilirse, serinin devamını görmemiz de bir o kadar mümkün olacak. Hal böyleyken dağıtımcıların şu sıralar projeyi ekranlara sunmaması da gayet anlayışla karşılanabiliyor.

Fast & Furious 9 Konusu ve Oyuncuları

Heyecanla beklediğimiz F9 filmi The Fate of the Furious (2017) filmdeki olaylardan sonra Dominic Toretto ve ailesinin, Dominic’in eski düşmanları olan Cipher ile çalışan ve ona karşı kişisel bir dan davası güden ölümcül bir suikastçı Jakob ile yüzleşmesini konu alıyor. Filmin oyuncu ekibinde ise Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, John Cena, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Helen Mirren ve Charlize Theron gibi yıldız isimler bulunuyor.