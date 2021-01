Popüler oyun geliştiricisi IO Interactive şirketi Hitman 3 için franchise serisinin tarihindeki en büyük dijital satış rakamlarına ulaşıldığını açıkladı. Aylar önce ilk defa PlayStation 5 etkinliğinde duyurulan oyun, nihayet bu haftadan itibaren dijital ve perakende satışlarına başlamıştı. Ajan 47‘nin bu heyecan verici hikayesi, satışlarda da şirkete karşılığını fazlasıyla verdi.

IO Interactive resmi Twitter hesabında yayınladığı son tweet’te, Hitman 3 satışları konusunda yaşanan müjdeli olayı oyunun hayranları ile paylaştı. Serinin sevenleri şu haber karşısında yapım şirketiyle mutluluklarını birleştirdi: “HITMAN 3 geldi! Ve franchise tarihindeki en büyük dijital lansman…”

HITMAN 3 has arrived!

And it's the biggest digital launch in franchise history. pic.twitter.com/7j8rDkEhAa

— IO Interactive (@IOInteractive) January 22, 2021