WarnerMedia şirketine bağlı olarak çalışan dijital streaming platformu HBO Max çok yakında yeni ülkelere geliyor! İlk olarak Latin Amerika ülkelerinde hizmet vermeye başlayacak servis, yıl sonuna doğru ise nihayet Avrupa pazarına giriş yapacak. İşte detaylar…
27 Mayıs 2020 tarihinde hizmet vermeye başlayan dijital içerik servisi HBO Max platformu kısa sürede Netflix alternatifi haline geldi ve son raporlara göre 37 milyondan fazla abone sayısına erişmeyi başardı. AT&T şirketinin sahibi olduğu video akış uygulaması özellikle de bu yıl Godzilla vs. Kong, Matrix 4, Dune, Mortal Kombat ve The Suicide Squad gibi heyecan fırtınaları estiren Warner Bros. filmlerini ilk defa platformda yayınlayacağı müjdesiyle kullanıcılarının güvenini kazanmıştı.
Şimdiye dek yalnızca Amerika Birleşik Devletleri‘nde hizmet veren video içerik platformu nihayet başka pazarlara da açılacağını duyurdu. İlk olarak Haziran ayında Latin Amerika ve Karayipler pazarına girecek servisin toplamda 39 ülkede hizmete başlayacağı öğrenildi. O ülkeler ise şunlar:
- Anguilla
- Antigua
- Arjantin
- Aruba
- BVI
- Bahamalar
- Barbados
- Belize
- Bolivya
- Brezilya
- Cayman Adaları
- Şili
- Kolombiya
- Kosta Rika
- Curacao
- Dominika
- Dominik Cumhuriyeti
- Ekvador
- El Salvador
- Grenada
- Guatemala
- Guyana
- Haiti
- Honduras
- Jamaika
- Meksika
- Montserrat
- Nikaragua
- Panama
- Paraguay
- Peru
- St. Kitts ve Nevis
- St. Lucia
- St. Vincen
- Surinam
- Trinidad & Tobago
- Turks ve Caicos Adaları
- Uruguay
- Venezuela
HBO Max 2021 Yılı Sonlarında Avrupa’da Olacak
Latin Amerika lansmanından kısa bir süre sonra ise HBO Max Avrupa pazarına gireceğini doğruladı. Özellikle de İskandinav ülkeleri, İspanya, Portekiz ve Orta Avrupa coğrafyalarına geleceğini açıklayan platform, yılın sonlarına doğru bu isteklerini gerçekleştireceklerini ifade etti.
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