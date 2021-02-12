WarnerMedia şirketine bağlı olarak çalışan dijital streaming platformu HBO Max çok yakında yeni ülkelere geliyor! İlk olarak Latin Amerika ülkelerinde hizmet vermeye başlayacak servis, yıl sonuna doğru ise nihayet Avrupa pazarına giriş yapacak. İşte detaylar…

27 Mayıs 2020 tarihinde hizmet vermeye başlayan dijital içerik servisi HBO Max platformu kısa sürede Netflix alternatifi haline geldi ve son raporlara göre 37 milyondan fazla abone sayısına erişmeyi başardı. AT&T şirketinin sahibi olduğu video akış uygulaması özellikle de bu yıl Godzilla vs. Kong, Matrix 4, Dune, Mortal Kombat ve The Suicide Squad gibi heyecan fırtınaları estiren Warner Bros. filmlerini ilk defa platformda yayınlayacağı müjdesiyle kullanıcılarının güvenini kazanmıştı.

Şimdiye dek yalnızca Amerika Birleşik Devletleri‘nde hizmet veren video içerik platformu nihayet başka pazarlara da açılacağını duyurdu. İlk olarak Haziran ayında Latin Amerika ve Karayipler pazarına girecek servisin toplamda 39 ülkede hizmete başlayacağı öğrenildi. O ülkeler ise şunlar:

Anguilla

Antigua

Arjantin

Aruba

BVI

Bahamalar

Barbados

Belize

Bolivya

Brezilya

Cayman Adaları

Şili

Kolombiya

Kosta Rika

Curacao

Dominika

Dominik Cumhuriyeti

Ekvador

El Salvador

Grenada

Guatemala

Guyana

Haiti

Honduras

Jamaika

Meksika

Montserrat

Nikaragua

Panama

Paraguay

Peru

St. Kitts ve Nevis

St. Lucia

St. Vincen

Surinam

Trinidad & Tobago

Turks ve Caicos Adaları

Uruguay

Venezuela

HBO Max 2021 Yılı Sonlarında Avrupa’da Olacak

Latin Amerika lansmanından kısa bir süre sonra ise HBO Max Avrupa pazarına gireceğini doğruladı. Özellikle de İskandinav ülkeleri, İspanya, Portekiz ve Orta Avrupa coğrafyalarına geleceğini açıklayan platform, yılın sonlarına doğru bu isteklerini gerçekleştireceklerini ifade etti.