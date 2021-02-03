Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay çok yakında Bizi Ayıran Çizgi dizisi ile dijital bir platform için sete çıkacak. Gain Medya uygulamasında yayınlanacak dizi toplamda beş bölüm ve kısa formatıyla izleyenleri karşısına gelecek. İşte diziyle ilgili bilinen tüm detaylar…

Çukur dizisi ile geniş kitlelere başarılı performansını ispatlayan güzel oyuncu Hazal Subaşı‘nın yeni adresi belli oldu. Subaşı, geçtiğimiz haftalarda reytingler nedeniyle ekranlara veda eden İyi Günde Kötü Günde dizisinin yıldızı Ozan Dolunay ile beraber yepyeni bir projede hayranları karşısına gelmeye hazırlanıyor. İkilinin yeni projesinin adresi son dönemlerin en popüler yerli streaming platformlarından biri olan Gain uygulaması oldu.

Kısa bölümlere sahip içerikleri ile piyasanın en dikkat çekici ve kendine has streaming servislerinden bir tanesi olan Gain, yine benzer formatta bir dizi için kolları sıvadı. Tıpkı 10 Bin Adım ve Terapist dizileri gibi 10-15 dakikalık uzunluklara sahip olacak dizide Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ı yan yana görme şansına sahip olacağız. Henüz şimdiden heyecan yaratan proje Tolga Afşin Kaya tarafından yazılırken, yönetmen koltuğunda ise Soner Caner yer alacak.

Çok yakında ekranlara geleceği tahmin edilen Bizi Ayıran Çizgi’nin konusu henüz ne yazık ki kamuoyuna açıklanmış değil. Ancak Birsen Altuntaş’ın paylaştığı haberlere göre dizi 15 Şubat’ta çekimlere girecek. Bu doğrultuda düşündüğümüzde ilerleyen haftalarda yapımın ilk bölümünü izlememiz gayet olası duruyor.