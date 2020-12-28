Epic Games Store her gün bir tane ücretsiz oyun yayınlamaya hız kesmeden devam ediyor! Dün Night in the Woods oyununu paylaşan platformda bugün yayınlanan yapım, açık dünya hayatta kalma oyunu olan Stranded Deep oldu. Beam Team’in geliştirdiği yapımı hemen hiç para ödemeden kütüphanenize ekleyebilirsiniz!
Normal piyasa değeri 24 TL olan Stranded Deep oyunu bugün Epic Games’in bedava oyun fırsatları kapsamında yayınlandı! Henüz denemeyenler ve para ödemek istemeyenler için ücretsiz olarak paylaşılan yapım, müthiş bir survivor deneyimi oluşturuyor. Hayatta kalma oyunları sevenler adına oldukça iyi bir haber olan bu avantajlı ürün, şimdi platformda kullanıcıları bekliyor.
Epic Games Store‘a üye olduktan sonra ücretsiz bir şekilde hesabınıza tanımlayabileceğiniz Stranded Deep konusu itibariyle henüz bilmeyenler için ilgi çekici bir açık dünya evreni oluşturuyor. Uçak kazasından sonra hayatta kalma mücadelesi vereceğiniz bu sıra dışı yapım, Epic Games’te şu şekilde özetleniyor:
“Bir uçak kazasından kurtulan ve Pasifik Okyanusu’nda bir yerlere sürüklenen bir kazazedeyi oyna. Her oynayışında farklı deneyimlerle sonuçlanan en tehlikeli senaryolarla yüzleş. Yağmala. Keşfet. Hayatta kal.”
Stranded Deep Sistem Gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows Vista ve daha üstü yazılımlar
- İşlemci: 1.8GHz Intel dual-core
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel HD5500
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
Önerilen
- İşletim Sistemi: Windows 7 ve daha üstü yazılımlar
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX600 ya da ATI HD7000 serisi
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
Stranded Deep‘i ücretsiz indirmek için hemen şu bağlantıya tıklayabilir ve oyunun Epic Games sayfasına ulaşabilirsiniz!
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