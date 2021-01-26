Hasan Can Kaya tarafından senaryosu yazılan ve başrolünü üstlendiği Bir Yeraltı Sit-Com’u dizisi için çekimler başladı. Aynı zamanda merakla beklenen komedi dizisinin oyuncu kadrosu da kesinleşti.

Yıllar önce adını 1 Erkek 1 Kadın dizisi için yazdığı senaryolar ile duyduğumuz, daha sonra çeşitli stand-up gösterileri yapan ve son olarak ise YouTube’ta yaptığı Konuşanlar programı sayesinde adını daha geniş kitlelere ulaştırarak büyük şöhrete kavuşan Hasan Can Kaya; bilindiği üzere Konuşanlar’ı Acun Ilıcalı’nın kurduğu Exxen platformuna transfer etmişti.

Şu anda Konuşanlar yeni bölümleri ile Exxen’de yayınlanmaya devam ederken, Hasan Can geçtiğimiz haftalarda Konuşanlar’ı YouTube’tan silmesi nedeniyle sosyal medya üzerinden büyük bir linç girişimine maruz kalmıştı. Herkesin ücretsiz izleyebildiği bir platformdan aylık abonelik tabanlı dijital içerik platformuna geçiş yapan genç komedyen; buraya geçmesinin asıl amacının yapmak istediği yeni projelere kapı aralamak olduğunu ifade etmişti.

Hayalinde kısa bir süre içerisinde yetişkinler için animasyon dizisi yapmak olduğunu vurgulayan Hasan Can Kaya bir de sitcom dizisiyle uğraştığını hayranlarına açıklamıştı. Nihayet söz konusu dizi hayata geçti ve Bir Yeraltı Sit-Com’u adıyla ekranlara gelecek dizinin çekimleri başlandı. Kaya’nın senaristliğini üstlendiği, aynı zamanda başrolünde yer aldığı komedi temalı yapım, bugün itibariyle çekimlere koyuldu.

Bir Yeraltı Sit-Com’u dizisi için yönetmen koltuğunda Hasan Can Kaya’nın sevgilisi olarak da bildiğimiz Sultan San otururken, dizide oynayacak ünlü oyuncular arasında Günay Karacaoğlu anne rolüyle karşımıza çıkacak. Hasan Can’ın babası rolünü Tuna Orhan üstlenirken, kardeşi olarak Ezgi Gör ve sevgilisi olaraksa Lara Domaç‘ı izleyeceğiz. Beklenen dizi yüksek olasılıkla ilerleyen haftalarda Exxen platformunda yayınlanmaya başlayacak.