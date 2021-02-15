Hasan Can Kaya’nın yeni dizisi Bir Yeraltı Sitcom’u için Exxen ilk tanıtım afişi görselini yayınladı. Çok yakında dijital platformda yayın hayatına başlayan komedi temalı dizi, fenomen yıldızın komedyen olma mücadelesini oldukça eğlenceli bir biçimde anlatacak. İşte detaylar…

Sahnelediği birbirinden komik stand-up gösterileri ve yazdığı onlarca senaryo metni ile hayatımıza giren; ancak asıl büyük çıkışını YouTube’ta yaptığı Konuşanlar programı sayesinde yakalayan ünlü komedyen Hasan Can Kaya şimdi yepyeni bir projeyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Genç komedyenin senaryosunu kendi yazdığı ve başrolünü üstlendiği Bir Yeraltı Sitcom’u dizisi; yakın bir zaman önce Exxen’e transfer olan yıldız ismin yine aynı platformda yayınlayacağı bir başka içerik olacak.

Bir Yeraltı Sit-com’u konusu itibariyle bizlere İstanbul Güngören’de düşük gelirli bir aileye mensup olan Hasan Can’ın ileride gerçek bir komedyen olma hayallerini ve bunun için verdiği mücadeleleri eğlenceli şekilde anlatacak. Kaya’nın gerçek hayatından ilham alarak yazdığı bu dizi, şimdi afiş görseliyle karşımıza çıkarken çok yakında nihayet Exxen platformunda ilk bölümü ile hayranları karşısına çıkacak.

Dizinin yönetmen koltuğunda Nezih Helvacıoğlu ve Hasan Can Kaya’nın sevgilisi Sultan San yer alırken; yapımcılığını ise Hap Yapım üstlenecek. Dizide genç komedyene Günay Karacaoğlu, Tuna Orhan ve Ezgi Gör eşlik edecek. Şimdiden çok komik olacağı her halinden belli olan dizi için bir çıkış tarihi verilmezken çok yakında bu konuya ilişkin bir duyuru yapılması bekleniyor.