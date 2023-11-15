YouTube'dan yapay zekaya karşı sert önlem! Uymayana 1 kuruş yok

Google, YouTube'da yapay zekâ ile ilgili yeni önemler alacağını duyurdu. Yapay zekayla oluşturulan içerikler için etiket kullanmak zorunlu olacak. Kullanmayan videodan 1 kuruş bile kazanç elde edemeyecek.

Google, YouTube platformunda yapay zeka tarafından üretilen videoları belirlemek için yeni bir etiket uygulaması başlatma kararı aldı. Bu önlem, kullanıcılara içeriğin yapay zeka tarafından üretildiği konusunda daha fazla şeffaflık sağlamayı amaçlıyor. Şirket, resmi blog sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, kullanıcıların artık yapay zeka tarafından üretilen videoları daha rahatlıkla tanıyabilecekleri bir etiket sistemi getireceklerini duyurdu.

Yapay zekayla oluşturulan içerikler etiketlenecek

Yapay zeka tarafından üretilen videolar, etiket ile belirlenecek ve izleyiciler bu etiketi gördüklerinde içeriğin yapay zeka tarafından oluşturulduğunu anlayabilecekler. YouTube içerik üreticileri, bu etiketi kullanmaya zorlanacak ve etiket kullanılmayan videolar için çeşitli yaptırımlar uygulanacak. Google, bu yaptırımların içeriğin kaldırılması veya içerik üreticisinin para kazanma özelliğinin kapatılması gibi önlemleri içerebileceğini belirtti.

Bu yeni adım, yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin YouTube platformunda daha açık bir şekilde belirtilmesini ve bu içeriklere yönelik kullanıcı deneyiminin artırılmasını amaçlıyor. Ancak, YouTube'un bu videoları nasıl tespit edeceği ve hangi kriterlere göre yaptırım uygulayacağı henüz tam olarak belirsizliğini koruyor.

Ayrıca, Google, kullanıcıların kendi yüz ve seslerini içeren videoların YouTube'dan kaldırılması için başvuru yapabilecekleri yeni bir sistem de tanıtacak. Bu sistemle birlikte kullanıcılar, içeriklerini istedikleri durumlar için daha fazla kontrol edebilecekler.

Google, bu değişikliklerin 2023 yılında uygulamaya konacağını belirtti. Yapay zeka tarafından üretilen içeriklerle ilgili olarak, içerik üreticilerinin ve kullanıcıların bu dönüşüme adapte olabilmeleri için rehber ve örneklerle destek sağlanacağını da ifade etti.