YouTube'dan her kullanıcıya özel değişiklik geliyor

YouTube, içerik oluşturucu kanallarına yeni bir "Sizin İçin" bölümü ekliyor. TikTok benzeri özellik, her ziyaretçiye göre kişiselleştirilecek ve her izleyicinin izleme geçmişine göre bir kanaldan içerik önerecek. Şirketin X'teki destek hesabı 20 Kasım'da kullanıma sunulacak olan özellik hakkında bilgi verdi.

✨ introducing the “For you” section of your channel Home tab that recommends a mix of content from your channel to viewers based on their watch history



???? creators: review your settings & select formats before we roll out to viewers on 11/20



more: https://t.co/FNZUVWVPEA pic.twitter.com/0ga30rU1JC