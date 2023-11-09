YouTube'dan her kullanıcıya özel değişiklik geliyor

YouTube'dan her kullanıcıya özel değişiklik geliyor
YouTube, ziyaretçilerin zevkine ve izlediği videolara göre yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. "Sizin İçin" isimli bu özellikle birlikte her izleyici, izleme geçmişine göre benzer içerikleri bir arada görecek.

YouTube, içerik oluşturucu kanallarına yeni bir "Sizin İçin" bölümü ekliyor. TikTok benzeri özellik, her ziyaretçiye göre kişiselleştirilecek ve her izleyicinin izleme geçmişine göre bir kanaldan içerik önerecek. Şirketin X'teki destek hesabı 20 Kasım'da kullanıma sunulacak olan özellik hakkında bilgi verdi.

"Sizin İçin" özelliği yakında geliyor

Engadged'in haberine göre, İçerik oluşturucular, çıkış tarihinden önce seçeneklerini onaylayarak Sizin İçin bölümüne hazırlanabilirler. YouTube Studio'da Özelleştirme > Düzen'i seçerek ve ardından Sizin İçin bölümünün altındaki istemlerin her birini işaretleyerek özelliğin kullanılabilirliğini ve ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Şirket, YouTube çalışanlarının YouTuber'larla "doğrudan görüşmeler" yaptığı bir merkez olan Creator Insider kanalında Mayıs ayında yayınlanan bir videoda bu özelliği zaten tanıtmıştı.

Son Haberler
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!