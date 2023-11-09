YouTube'dan her kullanıcıya özel değişiklik geliyor

YouTube, ziyaretçilerin zevkine ve izlediği videolara göre yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. "Sizin İçin" isimli bu özellikle birlikte her izleyici, izleme geçmişine göre benzer içerikleri bir arada görecek.

YouTube, içerik oluşturucu kanallarına yeni bir "Sizin İçin" bölümü ekliyor. TikTok benzeri özellik, her ziyaretçiye göre kişiselleştirilecek ve her izleyicinin izleme geçmişine göre bir kanaldan içerik önerecek. Şirketin X'teki destek hesabı 20 Kasım'da kullanıma sunulacak olan özellik hakkında bilgi verdi.

✨ introducing the “For you” section of your channel Home tab that recommends a mix of content from your channel to viewers based on their watch history



???? creators: review your settings & select formats before we roll out to viewers on 11/20



more: https://t.co/FNZUVWVPEA pic.twitter.com/0ga30rU1JC — TeamYouTube (@TeamYouTube) November 8, 2023

"Sizin İçin" özelliği yakında geliyor

Engadged'in haberine göre, İçerik oluşturucular, çıkış tarihinden önce seçeneklerini onaylayarak Sizin İçin bölümüne hazırlanabilirler. YouTube Studio'da Özelleştirme > Düzen'i seçerek ve ardından Sizin İçin bölümünün altındaki istemlerin her birini işaretleyerek özelliğin kullanılabilirliğini ve ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Şirket, YouTube çalışanlarının YouTuber'larla "doğrudan görüşmeler" yaptığı bir merkez olan Creator Insider kanalında Mayıs ayında yayınlanan bir videoda bu özelliği zaten tanıtmıştı.