YouTube'da emzirme ve twerk videolarından para kazanılabilecek!

YouTube, emzirme ve twerk videolarından para kazanma özelliğini getirmeye hazırlanıyor. Tabii emzirme videolarında bir bebeğin olması şart olacak.

Emzirme içerikli YouTube videoları, belirli bir dizi kriteri karşıladıkları sürece artık platformda para kazanabilir. Web sitesi, annenin areolasını gösteren emzirme videolarının yanı sıra videodaki kişinin meme uçları görünecek şekilde bir göğüs pompasının nasıl kullanılacağını gösterdiği videolardan para kazanılmasına izin verecek şekilde politikasını güncelledi. Ancak bu videolarda emzirmeye bağlamsal bir atıfta bulunulması ve sahnede bir çocuğun yer alması gerekiyor. Aksi takdirde, yine de reklamlardan para kazanamayacaklar.

Emzirme videolarından para kazanma başlıyor

Meme uçları açıkta olan emzirme videoları daha önce web sitesinde para kazanamıyordu. Bir sözcü TechCrunch'a yaptığı açıklamada, YouTube'un ebeveynliğin bu özel aşamasında gezinenler için ne kadar yararlı olduklarına dair geri bildirim aldıktan sonra yeniden düşündüğünü söyledi.

Buna ek olarak YouTube, "cinsellik içermeyen dans" olarak adlandırdığı konularda da kurallarını değiştirdi. İçerik oluşturucular artık twerking ve grinding gibi dans hareketleri içeren videolar için, bu videolar kasıtlı olarak dansçıların "aşırı minimal kıyafetlerine" veya göğüslerine, popolarına ve cinsel organlarına odaklanmak için yapılmadıkça para kazanabilecekler.