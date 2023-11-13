YouTube'a casusluk davası

YouTube, reklam engelleyici eklentileri engellemesinin ardından casusluk davasıyla karşı karşıya kaldı. Platform bu suçlamanın karşısında bakalım ne yapacak?

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu olan YouTube, reklam engelleyici eklentilerini engellemesi üzerine firma hakkında casusluk suçu üzerinden dava açıldı. YouTube, kullanıcıların Premium abonesi olması için radikal bir değişiklikle reklam engelleyici uzantılarla YouTube’daki reklamsız deneyimini engelledi.

Casusluk davası açtı

Alexander Hanff isimli bir vatandaş, resmi şikayette bulunarak, YouTube’un reklam engelleyicileri algılayan sisteminin Avrupa Birliği vatandaşlarının gizliliğini ihlal ettiğini iddia etti.

Şirketin süreçte kullandığı komut dosyaları ile Avrupa Birliği vatandaşlarını gözetlediğini belirten ve şikayetini İrlanda’daki bir yasa üzerinden gerçekleştiren Alexander Hanff, platforma tek başına savaş açtı ancak yakında resmi olarak da bu konuda destek gelebilir.

Dev firmalara sık sık büyük cezalar verildiğini görüyoruz. Bu konuda YouTube ceza alacak mı açıkçası büyük merak konusu.