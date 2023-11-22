YouTube video yavaşlattığı iddialarına yanıt verdi!

YouTube, Firefox tarayıcıda videoların yüklenmesinin uzun sürdüğü yönündeki eleştirilere yanıt vererek, böyle bir şeyin olmadığını ifade etti.

YouTube, son dönemde kullanıcı şikayetleri üzerine Firefox ve bazı tarayıcılarda yaşanan yavaşlık iddialarına açıklık getirdi. Kullanıcılar, YouTube'un Firefox'ta videoları kasıtlı olarak beş saniyeye kadar gecikmeli yüklediğini iddia ediyordu. YouTube'un İletişim Müdürü Christopher Lawton, yaşanan sorunun temelinde reklam engelleyicilerin etkisi olduğunu belirtti.

Yavaşlamayı durdurmak isteyen reklam engelleyiciyi kapatsın

Lawton'a göre, YouTube'un reklam engelleyici kullanıcıları tespit etme çabası, bazı tarayıcılarda bu tür gecikmelere neden olabiliyor. Lawton, sorunun çözümü için reklam engelleyicileri kapatmanın yeterli olacağını ifade etti. Ayrıca, reklam engelleyicileri tespit etme mekanizmalarının geliştirilirken benzer sorunların yaşanabileceği konusunda da kullanıcılara uyarıda bulundu.

Bu açıklama, özellikle reklam engelleyici kullanan kullanıcıları etkileyen bir durumu vurguluyor. YouTube'un reklam hizmetlerinden tam anlamıyla yararlanmak isteyen kullanıcıların reklam engelleyicilerini devre dışı bırakmaları, yaşanan gecikmelerin önüne geçebilir. Öte yandan, bazı kullanıcılar Chrome ve Edge tarayıcılarında da benzer sorunları yaşadıklarını belirtmiş olsa da, Mozilla'nın Kıdemli Marka Müdürü Damiano DeMonte, Firefox özelinde bir soruna dair bulguya rastlamadıklarını ifade etti.