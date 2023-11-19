Yine hüsran! SpaceX’in Starship’i, ikinci fırlatmada da başarısız oldu

Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX’in yeni nesil uzay aracı Starship, ikinci fırlatma denemesinden de eli boş döndü.

SpaceX'in, astronotları Ay'a ve ötesine taşımak üzere geliştirdiği Starship adlı aracının ikinci fırlatma denemesi maalesef başarısızlıkla sonuçlandı. Elon Musk'a ait olan SpaceX'in Teksas'taki Boca Chica yakınlarındaki Starbase fırlatma sahasından gerçekleştirilen fırlatma, uzaya doğru planlanan 90 dakikalık uçuşunda yaşanan sorunlar nedeniyle dikkat çekti.

Starship'in ikinci fırlatması başarısızlıkla sonuçlandı

İki aşamalı roket, planlanan uçuşunun sadece dakikalar sonra Meksika Körfezi üzerinde patlayan Super Heavy birinci kademe güçlendiricisiyle gölgelenen bir sonla noktalandı. Çekirdek Starship güçlendiricisi uzaya doğru devam etti, ancak uçuştan yaklaşık 10 dakika sonra SpaceX görev kontrolü, roketle bağlantının aniden kaybedildiğini açıkladı.

SpaceX'in canlı yayın sunucusu John Insprucker, "İkinci aşamadan gelen verileri kaybettik... ikinci aşamayı kaybetmiş olabileceğimizi düşünüyoruz" dedi. Bu olay, Nisan ayındaki bir önceki denemenin ardından gerçekleştirilen ikinci girişimdi.

Starship'in test uçuşunun temel amacı, uzaya çıkabilmekti. Başarılı olması, SpaceX'in bu on yıl içinde NASA için Ay'a ve ilerleyen süreçte Mars'a insan ve kargo taşıma hedefine ulaşmak için büyük bir adım olacaktı.

Elon Musk, Starship'in, şirketin mevcut fırlatma işlemlerini gerçekleştiren Falcon 9 roketinin yerini alarak, dünya genelindeki uyduları ve ticari yükleri taşıma konusundaki işlevini üstleneceğine inanıyor. Ancak, yaşanan bu son olay, SpaceX'in bu büyük hedefe ulaşma sürecinde karşılaştığı zorlukları gösteriyor.