Yeni Huawei telefonlarda Android uygulamaları olmayacak

Yeni Huawei telefonlarda Android uygulamaları olmayacak
Huawei, HarmonyOS ile ilgili yoğun şekilde çalışıyor. Yakında HarmonyOS artık Android'den ayrıştırılmış olarak kendi başına bir işletim sistemi olacak.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları, Huawei'nin özellikle Google ile yaşadığı sorunlar nedeniyle ciddi zorluklarla karşılaşmasına sebep oldu. Huawei, Google'a ait hizmetleri kullanamaz hale geldi ve bu durumu aşmak için kendi işletim sistemi HarmonyOS'u geliştirdi. Ancak son gelişmeler, HarmonyOS'un aslında Android ekosistemine ait APK uzantılı dosyaları çalıştırabildiğini ortaya çıkardı.

Yazılımcılar değerlendi

Huawei'nin HarmonyOS'unun aslında Android tabanlı bir işletim sistemi olduğu, özellikle Çin'de HarmonyOS tabanlı uygulama geliştiren yazılımcılar arasında bilinirlik kazanmaya başladı. Çin'deki iş arama platformlarında, HarmonyOS uzmanı yazılımcılara yönelik taleplerin arttığı görülüyor. Bu durum, HarmonyOS'un aslında Android ekosistemine ait olduğu iddialarını güçlendiriyor.

HarmonyOS Next yolda

HarmonyOS'un asıl amacı, Huawei'nin kendi ekosistemini oluşturmak ve Android'e olan bağımlılığını azaltmaktı. Ancak HarmonyOS Next adı verilen yeni bir sürüm üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. HarmonyOS Next, iddialara göre Android kitaplıklarını içermeyen, başlı başına bir işletim sistemi olarak tasarlanmış bir sürüm olacak. Bu durum, Huawei'nin Android ekosisteminden bağımsız bir yol izlemeye çalıştığını gösteriyor.

Huawei'nin bu stratejisiyle, kendi ekosistemini güçlendirme ve kullanıcılarına farklı bir deneyim sunma çabası olduğu söylenebilir. Ancak HarmonyOS'un başlangıçta Android ile uyumlu olması, Huawei'nin uygulama ekosistemini hızlı bir şekilde büyütme ve mevcut uygulamaları HarmonyOS'a taşıma avantajı sağlamış gibi görünüyor.

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