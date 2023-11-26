Yapay zekayla oluşturulmuştu! O sanal influencer ayda 11 bin dolar kazanıyor

Gerçek model ve influencer'ların egolarından bıkan İspanya merkezli bir ajans, yapay zekâ kullanarak kendi influencer'ını yarattı. Aitana López isimli bu sanal model, Instagram'da 125 binden fazla takipçiye sahipken ayda 11 bin dolar gelir elde ediyor.

Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi, şimdi de sosyal medya dünyasında yeni bir dönemi başlatıyor. İspanyol modellik ajansı The Clueless, tamamen yapay zeka ile oluşturduğu model Aitana López ile dikkat çekiyor.

Sanal influencer 11 bin dolara kadar geliri var

Barcelona merkezli The Clueless ajansı, Aitana López'i tamamen yapay zeka kullanarak yarattı. 25 yaşında mor saçlı, fitness tutkunu bir kadın olarak tanıtılan Aitana, Instagram'da 125 bin takipçiye ulaştı. The Clueless, Aitana'nın sosyal medyadaki reklamlardan elde ettiği gelirle aylık 11 bin dolara kadar kazandığını belirtiyor.

Ekip, her hafta düzenledikleri toplantılarda Aitana'nın sanal yaşantısını belirleyerek Photoshop ve yapay zeka özellikleriyle paylaşımlarını hazırlıyor. Aitana'nın yaşam tarzı, toplumun sevdiği ve trend olan unsurlar temel alınarak tasarlandı. Ajansın kurucusu Ruben Cruz, gerçek modeller ve influencer'larla yaşanan egolarla uğraşmamak için Aitana'yı tasarlamaya karar verdiklerini ifade etti.

İkinci sanal influencer da geliştirildi

The Clueless, Aitana ile birlikte ikinci bir yapay zeka modeli olan Maia'yı da tanıttı. Maia, "biraz utangaç" kişiliğiyle öne çıkıyor. Her iki modelin ismi, İngilizcede yapay zekânın kısaltması olan "AI"yı içeriyor.

Bu örnek, yapay zekânın sosyal medyada model ve influencer olarak kullanılmasının artabileceğine işaret ediyor. Daha önce benzer bir başarıyı elde eden başka yapay zeka modelleri de ortaya çıkmıştı. Bu gelişmelerle birlikte, sosyal medya ve modellik dünyasında yapay zekâ tabanlı varlıkların etkisi muhtemelen daha fazla hissedilecek.