Yapay zeka cephesi karıştı! OpenAl, rakibiyle birleşmek istedi

Yapay zeka dünyası son günlerde yeni bir krizle çalkalanmaya devam ederken, ChatGPT’nin arkasındaki firma olan OpenAI’ın bir süre önce rakip konumdaki Anthropic’e birleşme teklifi sunduğu ortaya çıktı.

OpenAI'nin yönetim kurulu, rakip Anthropic'in CEO'suna, eski CEO Sam Altman'ın değiştirilmesi ve iki yapay zeka girişiminin birleştirilmesi teklifinde bulundu. Ancak kaynaklar, Anthropic CEO'su Dario Amodei'nin her iki teklifi de reddettiğini belirtiyor. Bu gelişme, OpenAI'nin Altman'ı görevden almasının ardından şirketin geleceğiyle ilgili belirsizliklerin devam ettiğini gösteriyor.

The Information tarafından bildirilen habere göre, OpenAI yönetim kurulu, Altman'ın görevden alınmasının ardından şirketin geleceği hakkında çeşitli çağrılarda bulundu. Ancak bu süreçte yaşananlar, Altman'ın Microsoft'a katılma kararı ve OpenAI'dan birçok çalışanın istifası gibi unsurlar belirsizliği artırdı.

Rakibiyle birleşmek istemesi gündem oldu

OpenAI, Anthropic ile birleşme teklifinde bulunsa da bu teklifin reddedilmesi, iki önemli yapay zeka girişimi arasında potansiyel bir birleşmenin şu aşamada gerçekleşmeyeceğini gösteriyor. Bu durum, rekabet ve pazar yapısı açısından düzenleyicilerin dikkatini çekebilecek bir gelişme olarak da değerlendirilebilir. Altman'ın Microsoft'a tamamen geçip geçmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil, bu da OpenAI'daki liderlik konusundaki belirsizlikleri artırıyor.