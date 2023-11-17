Windows 11'in yapay zeka özellikleri Windows 10'a da gelecek!

Microsoft'un Windows 10 ile ilgili planları değişti. Geçmişte, bu işletim sistemine yeni özellik sunmayacağını açıklayan şirket, şimdi Windows 11'in yapay zekâ destekli özelliklerini getirme kararını verdi.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, dünyanın en popüler işletim sistemi olan Windows 10'u emekliye ayırdığını duyurmuştu. Ancak şirketin yeni açıklamaları, Windows 10'un yeniliklere kucak açmaya devam edeceğini gösteriyor.

Ocak ayında Windows 10 seri numarası satışını durduran Microsoft, nisan ayında Windows 10 22H2'nin son büyük özellik güncellemesi olacağını belirtmişti. Ancak son gelen haberlere göre, Windows 10 kullanıcıları için heyecan verici bir değişiklik kapıda.

Windows 10 da nasibini alacak

Microsoft'un üst düzey yöneticisi Aaron Woodman'ın açıklamasına göre, bir süre önce duyurulan ve Windows 11'de zaten bulunan yapay zeka destekli sohbet botu Copilot, Windows 10'a da eklenecek. Bu, Windows 10 kullanıcılarının, işletim sistemlerini Windows 11'e yükseltmeseler bile Copilot'un avantajlarından faydalanabilecekleri anlamına geliyor.

Copilot, Windows 10'da görev çubuğunun sağ köşesine yerleştirilecek ve kullanıcılar, yapay zeka destekli bot ile etkileşime geçebilecekler. Ancak Woodman, Windows 10'daki Copilot'un, Windows 11'deki tüm özellikleri barındırmayacağını belirtti.

Buna ek olarak, Copilot'un belirli sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyacağı açıklandı. Özellikle en az 4 GB RAM gereksinimi bulunan Copilot, Windows 10'u 2 GB RAM kapasitesine sahip bilgisayarlarda çalıştırma yeteneğine sahip olacak.

Bu gelişme, Microsoft'un Windows 10 için daha fazla yapay zeka özelliği üzerinde çalıştığını gösteriyor. Ancak şu an için bu özellikler değerlendirme aşamasında ve Copilot'un Windows 10'a eklenmesiyle birlikte kullanıcılar, Windows 10'da yeni bir başlangıç yaşayabilirler.