Windows 11'e o özellik sonunda geliyor be! Siz de "şükür" diyeceksiniz

Microsoft, beklenen ama bir türlü getirmediği Wi-Fi yenileme düğmesini Windows 11'e getirmeyi sonunda akıl etti.

Windows 11 Canary'nin 15 Kasım 2023'te yayımlanan en son sürümü, kullanıcılara Wi-Fi ağlarını yenileme imkanı tanıyan yeni bir düğme içeriyor. Bu özellik, ağ bağlantılarındaki sorunları gidermede kullanışlı olabilir ve ilginç bir şekilde daha önce Microsoft tarafından kullanılmamıştı.

Düğme, @PhantomOfEarth tarafından Windows 11'in X sürümünde paylaşılan görüntülerde gösteriliyor ve ağ açılır penceresinin alt kısmında "Diğer Wi-Fi ayarları" bağlantısının yanında yer alıyor.

Microsoft'un Windows Insider ekibinin Kıdemli Program Yöneticisi Brandon LeBlanc, geliştiricilerin Wi-Fi yenileme düğmesi üzerinde çalıştığını doğruladı, ancak 25997 numaralı yapıdaki uygulamanın henüz tamamlanmadığını belirtti.

LeBlanc'a göre, düğme "bir nevi çalışıyor", ancak gelecekteki güncellemelerle birlikte diğer değişikliklerin de yapılması gerektiği için şu anda sürüm notlarında listelenmiyor.

Windows 10 ve 11'in mevcut kararlı sürümleri, kullanılabilir Wi-Fi ağları listesini yenilemek için açılır pencereyi kapatıp tekrar açmayı gerektiriyor. Yeni düğme, özellikle modem yeniden açılırken Wi-Fi'ye bağlanmayı daha hızlı ve kullanıcı dostu hale getirebilir.