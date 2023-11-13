WhatsApp'tan kilitli sohbetlere gizli kod

WhatsApp yepyeni bir özellikle gündeme geliyor. Son beta güncellemesi ile birlikte kilitli sohbetler için gizli bir kod yürürlüğe giriyor. Yeni değişimle birlikte kilitli konuşmalar sohbet listesinde gizlenebilecek.

WhatsApp, her geçen gün daha da etkili özellikleri uygulamaya kazandırmaya devam ediyor. Son gelen beta güncellemesi, gizliliği çok daha etkili kılmayı hedefliyor.

Kilitli sohbetlere gizli kod geliyor

Android için en son WhatsApp beta 2.23.24.20 güncellemesi ile WhatsApp, kilitli sohbetler için gizli kod özelliğini yayınlıyor ve bu da gizliliği artırarak kilitli konuşmaları sohbet listesinden gizlemeyi mümkün kılıyor.

Böylece artık gizli sohbetleriniz için çok fazla endişelenmek durumunda kalmayacaksınız. Uygulama, sohbetlerinizi daha özel ve size ait kılmak için getirdiği özelliklere bir yenisini daha eklemiş oldu. Şimdilik bu özellik herkese açık değil. Ancak işler yolunda giderse sürüm herkese açık hale yavaş yavaş gelmiş olacak.