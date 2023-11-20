WhatsApp'ta, yapay zekâ destekli sohbet erişimi kolaylaşıyor

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın en son Android beta sürümünde yeni bir özellik geldi. Yapay zekâ destekli sohbet asistanlarına uygulama içi erişim çok daha kolay hale geliyor.

Yapay zeka alanındaki gelişmeleri sürdüren Meta, bünyesindeki anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. WhatsApp'ın en son Android beta sürümünde keşfedilen bu özellik, yapay zeka destekli sohbet asistanlarına yönelik geliştirmeler içeriyor. Uygulamanın "2.23.24.26" kodlu Android beta sürümünde, yapay zeka destekli sohbet asistanlarına erişim, sohbet kısmındaki özel bir buton aracılığıyla sağlanıyor.

WhatsApp'ın geliştirdiği bu özellik, kullanıcıların yapay zeka destekli asistanlara daha kolay erişmelerini sağlamayı amaçlıyor. Asistanlara erişim için mor ve mavi renkte yuvarlak bir butonun konumlandırıldığı "Yeni Sohbet" bölümü oluşturulmuş durumda. Meta AI tarafından desteklenen bu asistanlar, geçtiğimiz eylül ayında tanıtılmış ve büyük ilgi çekmişti.

Ancak, bu özelliğin henüz beta sürümde olması nedeniyle halka açık sürümde ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Bu küçük ancak işlevsel özelliğin, genel kullanıma sunulacağı tarih hakkında herhangi bir duyuru yapılmamıştır.