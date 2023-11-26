WhatsApp Web ve masaüstü sürümlerine tek seferlik medya gönderme geliyor

WhatsApp Web ve masaüstü sürümlerine tek seferlik medya gönderme geliyor
Geçtiğimiz yıl tek seferlik görüntü gönderme özelliğini masaüstü sürümlerinden kaldıran WhatsApp, bu özelliği yeniden geri getirmeye başlıyor.

WhatsApp'ın masaüstü ve web versiyonlarındaki güncelleme ile kullanıcılara yeni bir özellik sunuldu. Artık tek seferlik görüntüler bilgisayar üzerinden de gönderilebilecek ve bu tür medyaları masaüstü veya web uygulamasında görüntülemek mümkün olacak. Daha önce, bu tür medyaları masaüstü veya web uygulamasında görüntülemek mümkün değildi ve kullanıcılar mobil cihazlarına geçmek zorundaydı. Ancak yapılan güncelleme ile bu kısıtlama ortadan kaldırıldı.

Tek seferlik medya gönderme geliyor

Kullanıcılar, tek seferlik görüntü göndermeden önce, metnin solundaki "1" logosunu aktif hale getirerek bu özelliği kullanabilecekler. Bu sayede, özellikle masaüstü veya web uygulamasını aktif bir şekilde kullanan kullanıcılar, mobil cihazlarına geçmeden bu tür medyaları rahatlıkla gönderebilecek ve görüntüleyebilecekler.

WhatsApp'ın bu güncellemesi, platformun masaüstü ve web kullanıcılarına yönelik kullanıcı deneyimini artırmayı amaçlayan adımlardan biridir. Kullanıcıların mobil cihazlarına geçmeden daha fazla özelliği kullanabilmeleri, uygulamanın pratikliğini artırarak daha kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedefler.

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