WhatsApp sohbet yedekleri için sinir bozan haber

Eğer bir Android kullanıcısıysanız Whatsapp yedeklerinizi de Google Drive'da saklıyorsanız canınızı sıkacak bir haberle karşınızdayız. Detaylar haberimizde...

WhatsApp kullanıcılarına önemli bir değişiklik duyuruldu. Eğer WhatsApp yazışmalarınızı Android üzerinde Google Drive'a yedekliyorsanız, bu yedeklemeler artık Google hesabınızın bulut depolama alanı kotasından düşülecek. Bu değişiklik, 2023 Aralık ayından itibaren yürürlüğe girecek ve özellikle WhatsApp beta sürümünü kullananları direkt etkileyecek.

Bu karar çok can sıkacak

2018 yılında WhatsApp ve Google arasında yapılan bir anlaşma ile WhatsApp sohbet geçmişini Google Drive'a yedekleyen kullanıcılar için bu yedeklerin depolama kotasına dahil olmayacağı duyurulmuştu. Ancak bu durum, WhatsApp beta kullanıcıları için değişiyor. Beta sürümünü kullananlar, sohbet geçmişlerini Drive'a yedeklediklerinde, bu depolama alanından düşülecek.

Google'ın kişisel hesapları için ücretsiz 15 GB bulut depolama alanı sunuyor olması, çoğu mobil platformdan üç kat daha fazla olduğunu belirtiyor. Ancak bu alan, Gmail, Drive ve Fotoğraflar gibi Google servisleri arasında paylaşılıyor. Özellikle yedeklediğiniz ve yüklediğiniz dosya sayısı arttıkça bu 15 GB'ın sınırlarını aşmak oldukça kolay hale geliyor.

Bu değişiklik, WhatsApp kullanıcılarını etkilemekle birlikte, özellikle kişisel Google hesaplarını kullananları yakından ilgilendiriyor. Depolama alanı sorunu yaşamamak için kullanıcılar, gereksiz dosyaları temizlemek ve yedekleme içeriğini kontrol etmek gibi depolama yönetimi araçlarından faydalanabilirler. Ayrıca, ek depolama alanı satın almak isteyen kullanıcılar Google One aboneliği ile bu hizmeti sağlayabilirler.