Vergisiz telefon ve 10 GB internet desteği için başvurular açıldı

Vergisiz telefon ve 10 GB internet desteği başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yükseköğretim öğrencilerine yönelik "teknolojik cihaz ve internet desteği" başvurularının başladığını müjdeledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencilerine yönelik "Genç Teknoloji Destek" programının başladığını açıkladı. Bu destek kapsamında tablet, cep telefonu, bilgisayar ve 10 GB internet hizmeti sunulacak. Bakan Bak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla başvuruların alındığını duyurdu.

Başvuru nasıl yapılacak?

Yükseköğretim öğrencilerinin bu destekten yararlanabilmesi için "www.gsbbiz.gsb.gov.tr" adresinden veya "GSBBiz" uygulaması üzerinden başvuru yapabilecekleri belirtildi. Ayrıca, başvuru yapabilmek için öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve 26 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.

Başvuru sürecinde belirlenen şartlar arasında, alınacak teknolojik cihazın ikinci el olmaması, vergiler dahil nihai satış bedelinin 9.500 liradan az olması, cihaza ilişkin faturanın düzenlenmiş olması ve öğrencinin adına kayıtlı IBAN numarasının kullanılacak telefon hattının satın alan öğrenciye ait olması gibi kriterler bulunmaktadır.

Teknolojik cihaz ve internet desteği için belirlenen destek tutarı toplamda 5.500 lirayı geçmeyecek. Öğrencilere bu destek, mobil telefon için nihai satış bedelinin yüzde 44,44'ü, bilgisayar için yüzde 16,66'sı olarak ödenecek. Başvuruların kabul edilmesi durumunda öğrencilere, 12 ay boyunca her ay 10 GB ücretsiz internet erişimi sağlanacak.