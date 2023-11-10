Valve'in OLED ekranlı canavarı, öncekileri geride bırakıyor

Valve'in OLED ekranlı canavarı, öncekileri geride bırakıyor
Valve, Steam Deck'in daha gelişmiş bir versiyonu olan Steam Deck OLED'i açıkladı. Bu cihaz, çok daha iyi ekran ve pil ömrüyle piyasaya çıkacak.

Valve, geçtiğimiz yıl tanıttığı taşınabilir bilgisayarı Steam Deck'in geliştirilmiş bir versiyonu olan Steam Deck OLED'i duyurdu. Steam Deck OLED, orijinal modelin üzerine bir dizi iyileştirme getirerek kullanıcılara daha iyi bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor.

Steam Deck OLED geliyor

Bu geliştirilmiş versiyon, Samsung OLED ekran teknolojisiyle donatılmış, daha büyük ve yüksek çözünürlüklü bir ekran sunuyor. 7,4 inç HDR OLED ekran, 90 Hz yenileme hızı, 1000 nit maksimum parlaklık ve daha küçük çerçevelerle dikkat çekiyor.

Steam Deck OLED, ayrıca daha hafif ve daha uzun pil ömrüne sahip. LCD versiyonundan %5 daha hafif olan cihaz, 50 Wh batarya ile gelerek %50'ye kadar daha uzun oynama süresi sunuyor.

Teknik özelliklerde de iyileştirmeler bulunuyor. Depolama kapasitesinde artış yapılarak sadece 512 GB ve 1 TB'lık versiyonlar sunulacak. Ayrıca, 6 nm APU, Wi-Fi 6E, daha büyük fan ve sessiz bir tasarım gibi özellikler de dikkat çekiyor.

Steam Deck OLED'in fiyatları ise 512 GB için 549 dolar, 1 TB için 649 dolar olarak belirlendi. Cihazın 16 Kasım'da satışa çıkması planlanıyor, ancak Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belirsiz.

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