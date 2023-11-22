Ubisoft'tan, Elon Musk'ı çok kızdıracak hamle

Ubisoft, Elon Musk'ın X sitesindeki reklamları askıya alarak, platforma reklam vermeyi durdurdu. İşte detaylar....

Ubisoft, eskiden Twitter olarak bilinen Elon Musk'ın X'inden kampanyalarını çeken reklamverenler listesine katılan son şirket oldu. Şirket, PCGamer ve Axios'a yaptığı açıklamada, web sitesindeki reklamlarını gerçekten durdurduğunu ve muhtemelen bunu yapan ilk video oyunu yayıncısı olduğunu doğruladı. Ubisoft bu kararın arkasındaki gerekçeyi açıklamazken, Musk'ın antisemit bir tweet'i desteklemesi ve Media Matters'ın markaların reklamlarını Nazi içeriklerinin yanında gösteren bir araştırma yayınlamasının ardından X'in reklamverenleri sosyal ağdaki reklam faaliyetlerini askıya almıştı.

Ubisoft, X'teki reklamlarını durdurdu

IBM, Apple, Disney, Paramount, Warner Bros, Sony ve Comcast X'teki reklamlarını durdurdu. Lionsgate de özellikle Musk'ın tweet'ini gerekçe göstererek reklamlarını çekti. Axios, Ubisoft'un Assassin's Creed Nexus VR reklam kampanyasının Pazartesi sabahına kadar X kullanıcıları için hala göründüğünü ve Linda Yaccarino'nun Media Matters'ın raporunu "yanıltıcı ve manipüle edilmiş" olarak nitelendiren bir açıklama yayınlamasından önce mi yoksa sonra mı sosyal ağdaki reklamları durdurduğunun belirsiz olduğunu söylüyor.

X'in CEO'su kullanıcılara ve reklamverenlere "X'in yanında durmaları" çağrısında bulunarak tek bir gerçek kullanıcının bile Media Matters'ın makalesindeki içeriğin yanında IBM'in, Comcast'in ya da Oracle'ın reklamlarını görmediğini" iddia etti. Bundan kısa bir süre sonra X, medya gözlemcisine karşı resmi bir dava açarak onu "reklamverenlerin X Corp. sosyal medya platformundaki paylaşımlarını Neo-Nazi ve beyaz ulusal uç içeriklerle yan yana gösteren görüntüleri bilerek ve kötü niyetle üretmekle" suçladı. X şikayetinde, Media Matters'ın antisemitik paylaşımların hemen yanında reklamları görebilmek için Neo-Nazi ve beyaz milliyetçi içerikler yayınlayan hesapları takip etmeyi de içeren doğru koşulları yaratması gerektiğini açıkladı.

Media Matters, Engadget'a gönderdiği açıklamada davayı "anlamsız" ve "X'in eleştirmenlerini susturmak için zorbalık yapma" girişimi olarak nitelendirdi. Kuruluş ayrıca "haberlerinin arkasında durduğunu ve mahkemede kazanmayı dört gözle beklediğini" söyledi.