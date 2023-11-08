Ubisoft işten çıkarmalara devam ediyor

Ubisoft, işten çıkarma dalgasına devam ederek, 98 kişiyi daha işten çıkardı. İlerleyen süreçte yine işten çıkarmaların devam edeceği öğrenildi.

Ubisoft'ta işten çıkarma dalgası devam ediyor. Kotaku'nun haberine göre Ubisoft Montreal, kurumsal yeniden yapılanma ve reorganizasyon çalışmalarının bir parçası olarak 98 kişiyi işten çıkarma kararı aldı.

İşten çıkarmalar öncelikle işletme yönetimi hizmetleri ve BT çalışanlarını etkiliyor. Ubisoft, "etkilenen tüm Kanadalı çalışanlara" kıdem tazminatı paketleri ve "geçiş dönemlerinde yollarını bulmalarına yardımcı olacak kariyer yardımı" ile destek olacağını söyledi.

98 kişiyi işten çıkardı

Montreal ofisi, Ubisoft'un en saygın yan kuruluşu ve yaklaşık 4.000 kişiyi istihdam eden en büyük şirket içi geliştirme ekibi olarak kabul ediliyor. Ubisoft Montreal, Assassin's Creed'den Far Cry ve Rainbow Six Siege'e kadar şirketin birçok büyük serisinden sorumlu.

Ubisoft Kotaku'ya yaptığı açıklamada, işten çıkarılan çalışanlara "en üst düzeyde minnettarlık ve saygı" duyduğunu belirtti ve muhtemelen oyun gecikmelerinden endişe duyan tüketicileri yatıştırmak için bu kesintilerin çeşitli yapım ekiplerini kapsamadığını kaydetti. Halihazırda işten çıkarılan 98 çalışana ek olarak, Ubisoft Montreal yakın gelecekte yaklaşık iki düzine çalışanın daha işten çıkarılmasını öngörüyor.

En son kazanç raporuna göre, Ubisoft geçtiğimiz yıl çeşitli küresel şubelerinden 1.000'den fazla kişiyi işten çıkararak bir işten çıkarma çılgınlığı yaşadı. Bu durum, arena savaş oyunu Project Q gibi bazı oyunların iptal edilmesine yol açtı. Bu işten çıkarmalara rağmen şirket halen dünya çapında 19 binden fazla kişiyi istihdam ediyor.

Elbette bu durum, çok sayıda oyun stüdyosunun maliyet düşürme önlemi olarak çalışanları işten çıkardığı daha büyük bir eğilimin parçası.